На Почтамтской улице открылся паста-бар Noodmood

Павел Клат (бар Архитектор) подобрал винное сопровождение и разработал 13 коктейлей: с амаретто и бальзамиком, винный с медом и базиликом, на малиновой водке и черной смородине.

Дизайном интерьера занималась команда «Бизе»: эклектика, в которой спутаны и петербургский винтаж, и ар-деко, и разные текстуры от дерева и мрамора до тропической зелени.