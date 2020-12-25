На Почтамтской улице открылся паста-бар Noodmood

Новый паста-бар Noodmood открылся на месте «Бизе» на Почтамтской улице, 1. Заведение запустила команда кондитерской во главе с Марией Мартыновой.
В основе концепции — лапша и паста. Меню разрабатывали Виталий Ли (Ginza Project) и Турат Кожоназаров (Italy Group), сделав ставку на два направления – Запад (Италия) и Восток (Азия). Кроме классических карбонара, болоньезе и четыре сыра подают экспериментальные сочетания: паста с начинкой из тандыра, альтернативные версии лапши быстрого приготовления и лимонно-перечные лингвини на двоих с клешней краба. Супы с лапшой также имеются: простой куриный бульон, сложны том кха и ароматный лагман.
Павел Клат (бар Архитектор) подобрал винное сопровождение и разработал 13 коктейлей: с амаретто и бальзамиком, винный с медом и базиликом, на малиновой водке и черной смородине.
Дизайном интерьера занималась команда «Бизе»: эклектика, в которой спутаны и петербургский винтаж, и ар-деко, и разные текстуры от дерева и мрамора до тропической зелени.
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