Рамен-бар The Noodist открылся на Кирочной улице

Рамен-бар — это двор-колодец с японской сливой и провокационным стрит-артом на тему шибари: место для музыки и встреч за большими столами; арка-сад с контактным баром и основной зал «полуспикизи», напоминающий японскую опиумную комнату с тягучим красным светом. Всего на 160 квадратных метрах поместятся 52 человека.

Японская экспериментальная кухня предусматривает удон с уткой и маринованным желтком, свой хлеб со взбитым маслом нори, рамены (четыре вида: вегетерианский, с курицей, свининой, креветками), закуски от томатной воды с орешками фурикаке, цветной капусты с тофу-кремом до хоккайдо с уткой и трюфельным майо. На десерт предложат банановый кекс с мисо-пудингом и брауни с мороженым с бобами тонка.