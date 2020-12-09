Музыкальный ресторан Beatbar в духе ревущих 20-х откроется на 3-й Советской

На 3-й Советской улице, дом 34, открывается ресторан Beatbar с живой музыкой (джаз, блюз и рок-н-ролл) в духе ревущих 20-х: портьеры, люстры, танцы, сцена и даже статуя Венеры Милосской.
Андрей Вышемирский, совладелец Lebowski Bar и экс-операционный директор The Hat Group, планирует разместить на 200 квадратных метрах 70 посадочных мест, 30 из них за одиннадцатиметровой контактной стойкой. Beatbar врывается на барную сцену Петербурга с претензией на самую большую коллекцию крепкого алкоголя в городе.
Ежедневная программа более чем обстоятельная: джазовые джемы, концерты, стэндапы, танцы и диджеи с винилом. Меню, которое разрабатывает молодой профессионал Дмитрий Лапин на кухне в 87 метров, обещают транслировать на телефон или планшет по QR-коду, расположенному на виниловой пластинке. Коктейльную карту создает Иван Курицын (Dead Poets). Отдельный акцент на кондитерском направлении — выкладка десертов будет в застекленной cold room в основном зале.
Официальное открытие — 12 декабря.
Редакционный инсайд
от Дарьи Павлюкевич
Вместо привычной всем открытой кухни, в Beatbar планируется открытая мойка. А еще во внутреннем дворе на 3-ей Советской строится крытая секретная терраса.
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