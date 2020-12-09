Музыкальный ресторан Beatbar в духе ревущих 20-х откроется на 3-й Советской

Андрей Вышемирский, совладелец Lebowski Bar и экс-операционный директор The Hat Group, планирует разместить на 200 квадратных метрах 70 посадочных мест, 30 из них за одиннадцатиметровой контактной стойкой. Beatbar врывается на барную сцену Петербурга с претензией на самую большую коллекцию крепкого алкоголя в городе.

Ежедневная программа более чем обстоятельная: джазовые джемы, концерты, стэндапы, танцы и диджеи с винилом. Меню, которое разрабатывает молодой профессионал Дмитрий Лапин на кухне в 87 метров, обещают транслировать на телефон или планшет по QR-коду, расположенному на виниловой пластинке. Коктейльную карту создает Иван Курицын (Dead Poets). Отдельный акцент на кондитерском направлении — выкладка десертов будет в застекленной cold room в основном зале.

Официальное открытие — 12 декабря.