Как выглядит мужской бар Virgins?

В основе концепции клуба от Артема Овечкина – освобождение разума от накопившейся усталости в условиях городской жизни. Идея возникла у основателя проекта во время путешествий по странам Востока. В поисках гармонии и освобождения от стрессов он побывал в Тибете, Шри-Ланке, Китае и Индии. Познакомившись с духовными практиками в области самопознания и раскрытия потенциала, а также с техниками воздействия на разные органы чувств, помогающими человеку настроиться на высокие энергии, он решил открыть в Петербурге бар, где можно полностью перезагрузиться и освободить сознание от проблем и повседневных забот жителя мегаполиса.
При создании концепции клуба – от интерьера и ольфакторного оформления до бара и гастрономии – команда опиралась на знания всех органов чувств. Окружающая обстановка, цветовое и световое оформление спланированы так, чтобы гость мог оторваться от серой архитектуры большого города. Музыкальное сопровождение помогает настроиться на волну полного релакса. За вкус и кухню отвечает специально приглашенный шеф-повар, знающий тайны древних тибетских рецептов. Для настроения в Virgins используются благовония c терпкими и свежими нотами, букеты которых не раскрываются. Танцовщицы же клуба занимаются танцевальной пластикой по специальной методике, но при этом никогда не работали в заведениях для мужчин.
Для читателей «Собака.ru» действует пароль «Лев». Его нужно произнести на входе – в подарок гость получит комплимент от заведения.
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