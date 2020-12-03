Как выглядит мужской бар Virgins?

В основе концепции клуба от Артема Овечкина – освобождение разума от накопившейся усталости в условиях городской жизни. Идея возникла у основателя проекта во время путешествий по странам Востока. В поисках гармонии и освобождения от стрессов он побывал в Тибете, Шри-Ланке, Китае и Индии. Познакомившись с духовными практиками в области самопознания и раскрытия потенциала, а также с техниками воздействия на разные органы чувств, помогающими человеку настроиться на высокие энергии, он решил открыть в Петербурге бар, где можно полностью перезагрузиться и освободить сознание от проблем и повседневных забот жителя мегаполиса.