Итальянский ресторан Forno Bravo Centrale на Белинского: домашняя паста, хлеб из печи и ранние завтраки

Ресторан Forno Bravo Centrale от Dreamteam наконец заработал в полную силу на улице Белинского. Место получилось универсальное, как petite robe noire, — на все случаи жизни. И сразу пришлось ко двору — будто огонь в огромной красной печи в глубине зала полыхал всегда, будто и не крутили на кухне хот-доги с сосисками — прежнее заведение по этому адресу называлось «Фарш & Бочка». Возможно, кому-то будет не хватать бородатых мужчин и их развеселых спутниц, которые осаждали пивные краны «Фарша» шесть лет кряду. Взамен пенных сабантуев теперь — душистый крем в уборной, превращенный в локальные зеленые джунгли уютный зал и общая атмосфера интеллектуальной урбанистики. Это когда вроде и ничего особенного, а чувствуешь себя комфортно и приподнято.

Кухня стала ощутимо больше, ведь сюда пришлось поселить ту самую неаполитанскую печь, которую везли с юга Апеннин. Раскаленный до 483 градусов домашний очаг исторгает пиццу за пиццей — вот на лопате выезжает грузинская, от души наполненная реганом и сулугуни, через три минуты пепперони — с салями и мортаделлой, еще через три минуты фирменная Centrale — с тыквой и сыровяленой свининой. Единственная претензия к пицце — цифра в правой графе, за самую бюджетную «Маргариту» просят 420 рублей.