Две дюжины пицц из неаполитанской печки, пряный морковный суп со вкусами том яма, свежеиспеченный гречишный тост с тамбовским окороком на раннем завтраке и десять пивных кранов в наследие от «Фарша & Бочки». Второй итальянский проект от команды Алексея Бурова и Павла Коккова на Белинского, 11 изучила специально для «Собака.ru» Анна Коварская.
Итальянский ресторан Forno Bravo Centrale на Белинского: домашняя паста, хлеб из печи и ранние завтраки
Ресторан Forno Bravo Centrale от Dreamteam наконец заработал в полную силу на улице Белинского. Место получилось универсальное, как petite robe noire, — на все случаи жизни. И сразу пришлось ко двору — будто огонь в огромной красной печи в глубине зала полыхал всегда, будто и не крутили на кухне хот-доги с сосисками — прежнее заведение по этому адресу называлось «Фарш & Бочка». Возможно, кому-то будет не хватать бородатых мужчин и их развеселых спутниц, которые осаждали пивные краны «Фарша» шесть лет кряду. Взамен пенных сабантуев теперь — душистый крем в уборной, превращенный в локальные зеленые джунгли уютный зал и общая атмосфера интеллектуальной урбанистики. Это когда вроде и ничего особенного, а чувствуешь себя комфортно и приподнято.
Кухня стала ощутимо больше, ведь сюда пришлось поселить ту самую неаполитанскую печь, которую везли с юга Апеннин. Раскаленный до 483 градусов домашний очаг исторгает пиццу за пиццей — вот на лопате выезжает грузинская, от души наполненная реганом и сулугуни, через три минуты пепперони — с салями и мортаделлой, еще через три минуты фирменная Centrale — с тыквой и сыровяленой свининой. Единственная претензия к пицце — цифра в правой графе, за самую бюджетную «Маргариту» просят 420 рублей.
Посадочных мест стало меньше, зато теперь можно сидеть у самых окон и наворачивать свои макарончини с фисташками или лингвине с щучьей икрой; паста вся домашняя. Если объем талии не позволяет приближаться к изделиям из теста, берите командорского кальмара с горячим пакчоем, ромейн с курицей с соусом на анчоусах, закиданный шапкой салатных листьев, или просто — запеченного в печи целого сибаса. Кухней командует Василий Ратнер (Smoke BBQ); еда — итальянская, понятная и недвусмысленная, никакого гастромаксимализма и возвышенных сложносочиненных текстур. Взять хоть густой крем-суп из моркови — именно то, чего хочется зябким октябрьским днем, в супе собрали все вкусы том яма, включая лемонграс и чили, плюс внятный ломоть бородинского хлеба в придачу. Хлеб выпекают сами; местную бриошь подают с помидорами с бураттой, гречишный тост с щучьей икрой и сметаной, фокаччу с рукодельным песто; весь хлеб можно покупать с собой в лавке.
Алексей Буров,
Совладелец Dreamteam:
«"Фарш & Бочка" зажигал шесть лет, это было главное в городе тусовочное вечернее место с пивом и сосисками. Но прошло время, мы повзрослели, обзавелись семьями, детьми и фактически перестали быть гостями своего проекта. У нас поменялись жизненные ценности, у меня лично попить пива получается в лучшем случае раз в пару месяцев. Многие бывшие гости «Фарша» выросли вместе с нами, они приходят сейчас в Forno Bravo Centrale и говорят то же самое: мы уже пиво почти не пьем, у нас семьи, дети. Любой проект надо развивать, регулярно обновлять, а мы раз за разом переставали понимать, для кого мы будем менять «Фарш». Мы не умеем работать в ресторанах, где нам самим не кайфово, поэтому сейчас на Белинского, 11, работает Forno Bravo Centrale — итальянский ресторан с современной стильной едой, живой пиццей из дровяной печки и сильной алкогольной картой. Абсолютно понятный формат, который подходит самой разной аудитории.»»
Почти весь алкоголь — проитальянский. Вино (от 350 руб. за порцию) из маленьких хозяйств; в коктейлях классику разбавляют апеннинским акцентом, например, текилу в «Маргарите» усиливают миндальным ликером, гимлет готовят с базиликом. «Дижестивы» включают две части. В разделе «Фрукты и орехи» ликер, настоянный на сливовой косточке, и лимончелло со сливками местного производства; в разделе «Травы и специи» ликеры размещены по возрастанию горчинки, которая от пункта к пункту вырастает от почти незаметной до аптечной, почти гипнотической. Пивную экспертизу Dreamteam никто не отменял: наливают из десятка кранов, четыре собственного производства (в том числе легкий «обеденный» вариант с тремя градусами), пиво стартует от 290 руб. за американскую пинту. А вообще жизнь в Forno на Белинского начинается в девять утра. На ранний завтрак — скрэмбл с щучьей икрой или бенедикт с лососем. А еще лучше чизкейк — готовят по сан-себастьяновскому рецепту, оформляют а ля рюс, с вареньем из малины-клубники и со взбитыми сливками, порция вот как для себя.
Текст: Анна Коварская
Фото: архивы пресс-службы.
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