Эксперимент: как мы ходили в онлайн-ресторан

Bright Kitchen и прозрачный процесс

Один из основных минусов любого онлайна: ты не видишь и не чувствуешь, что происходит с твоим заказом до того, как его доставили домой или в офис. Основатель проекта «Шесть Сезонов» Денис Пиотровский сразу нащупал эту болевую точку индустрии и решил этот вопрос принципиально, создав в Петербурге Bright Kitchen, за которой может наблюдать любой гость на сайте ресторана. Через веб-камеру, конечно, видно, что пространства большие, но изнутри – масштабы просто поражают. Огромные зоны, где повара просто физически не могут столкнуться друг с другом, большое количество станций, включая станцию работы с мукой и станцию мясо-птица-рыба, зона хранения рыбы при минус 45 градусах, зона для выпечки собственного хлеба, самое современное оборудование, тепловые полки и шкафы и, внимание, панорамные окна. Все для того, чтобы сделать процессы максимально прозрачными и открытыми: никаких Dark Kitchen – все открыто и доступно.