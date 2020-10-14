Пасмурный осенне-зимний сезон Петербурга меняем на солнце Тбилиси и Самарканда, отправляясь в новый ресторан Kazan-Mangal, который занял
двухэтажное пространство в двух шагах от Дворцовой площади. В местном меню есть все из южной кухни, что дорого северному сердцу: хинкали,
шашлыки, люля, чебуреки, лагман и настоящий узбекский плов с нутом и барбарисом. Отдельная гордость команды — выпечка и десерты. Здесь готовят не только любимые хачапури, но и самсу, чебуреки и несколько видов лаваша. На сладкое рекомендуют восточные сладости — пахлаву,
мацони с медом и орехами, микадо и згапари. В качестве аккомпанемента кроме классики можно продегустировать янтарное вино, чачу, настоящие
грузинские лимонады или компот из айвы, кизила и белой черешни.
На Невском проспекте открылся ресторан Kazan-Mangal с хитами грузинской и узбекской кухни
Пасмурный осенне-зимний сезон Петербурга меняем на солнце Тбилиси и Самарканда, отправляясь в новый ресторан Kazan-Mangal, который занял
Денис Булгаков
Шеф-повар
Если вы у нас впервые, то я рекомендую попробовать традиционное грузинское блюдо — сациви, которое мы готовим с молодыми грецкими орехами и ароматными специями, или кубдари, ароматный сванский пирог с бараниной, и набирающую популярность чихиртму, суп с кукурузной мукой, куриным яйцом и зеленью. Для любителей овощей подойдет аджапсандал: овощи, тушенные с большим количеством зелени и грузинских специй. Ну и конечно, оджахури, что в переводе с грузинского — «семейный»: кусочки свинины, обжаренные на углях с запеченным картофелем и свежим красным луком.
В интерьере Kazan-Mangal было решено соединить этнические образы с современными деталями. Для создания атмосферы воссоздали дощатый потолок со щелями, через которые неравномерно проходит свет, несущие швеллеры декорированы под мазанные глиной старые балки, светильники из папье-маше интегрированы как ассоциация со старыми разбитыми грузинскими квеври для вина и узбекскими хивинскими тандырами, а зеркала создают ощущение движения, отражая фрагменты интерьера.
Ресторан Kazan-Mangal, Невский пр., 15
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