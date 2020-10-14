На Невском проспекте открылся ресторан Kazan-Mangal с хитами грузинской и узбекской кухни

Пасмурный осенне-зимний сезон Петербурга меняем на солнце Тбилиси и Самарканда, отправляясь в новый ресторан Kazan-Mangal, который занял

двухэтажное пространство в двух шагах от Дворцовой площади. В местном меню есть все из южной кухни, что дорого северному сердцу: хинкали,

шашлыки, люля, чебуреки, лагман и настоящий узбекский плов с нутом и барбарисом. Отдельная гордость команды — выпечка и десерты. Здесь готовят не только любимые хачапури, но и самсу, чебуреки и несколько видов лаваша. На сладкое рекомендуют восточные сладости — пахлаву,

мацони с медом и орехами, микадо и згапари. В качестве аккомпанемента кроме классики можно продегустировать янтарное вино, чачу, настоящие

грузинские лимонады или компот из айвы, кизила и белой черешни.