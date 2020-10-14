Средиземорье, азиатские мотивы, фотогеничные десерты и панорама на город – в Петербурге открылся новый видовой ресторан

Ресторан Sky&Garden занял последний – видовой – этаж отеля Garden Street Hotel в двух шагах от Площади Искусств, Михайловского замка и Цирка Чинизелли. Кухню проекта возглавил Владимир Довалго, знакомый петербуржцам по легендарным «Парк Джузеппе» и Vincent. Любимое средиземноморское меню шефа на этот раз переосмыслено с азиатскими мотивами. В топе позиций – скумбрия терияки, которая преподнесена как твист на одно из популярнейших блюд японской кухни, где в главной роли выступает угорь, филе зубатки в темпуре с пастой птитим и соусом лемонграсс, тартар из лосося с острым кальмаром и двумя видами чипсов, крабовый биск с шафраном и хрустящими гедзе. Кроме этого, в Sky&Garden есть наименования с латиноамериканским звучанием: один из вариантов севиче – из сахалинского гребешка – подается с кремом из бурраты; другой – из сибаса – с мисо соусом и водорослями вакамэ.
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За сладкое в Sky&Garden отвечает кондитер Оксана Навальная, призер «Золотой Кулины 2018». В разделе десерты значатся ее фантазийные наименования «Клубника в кубе», «Мандарин с базиликом» и «Яйцо "Птичье молоко"», которые не нуждаются ни в каких фильтрах.
Владимир Довалго
Sky&Garden
Я постарался предугадать то, что будет востребовано нашими гостями: европейская доминанта, с паназиатскими мотивами, - говорит шеф-повар Владимир Довалго. - Но, что немаловажно, эту кухню я люблю сам. И я стараюсь, чтобы мой авторский почерк был заметен. Меню, кстати, полностью «заточено» под вино... Мы не делаем акцент на локальных продуктах. Нам важно, чтобы они были просто лучшими из возможных, и чтобы при этом мы могли держать комфортные для гостя цены.
Ресторан Sky&Garden, ул.Инженерная, 9А, Garden Street Hotel, 7 этаж, тел. 8 (812) 670-0154
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