Средиземорье, азиатские мотивы, фотогеничные десерты и панорама на город – в Петербурге открылся новый видовой ресторан

Ресторан Sky&Garden занял последний – видовой – этаж отеля Garden Street Hotel в двух шагах от Площади Искусств, Михайловского замка и Цирка Чинизелли. Кухню проекта возглавил Владимир Довалго, знакомый петербуржцам по легендарным «Парк Джузеппе» и Vincent. Любимое средиземноморское меню шефа на этот раз переосмыслено с азиатскими мотивами. В топе позиций – скумбрия терияки, которая преподнесена как твист на одно из популярнейших блюд японской кухни, где в главной роли выступает угорь, филе зубатки в темпуре с пастой птитим и соусом лемонграсс, тартар из лосося с острым кальмаром и двумя видами чипсов, крабовый биск с шафраном и хрустящими гедзе. Кроме этого, в Sky&Garden есть наименования с латиноамериканским звучанием: один из вариантов севиче – из сахалинского гребешка – подается с кремом из бурраты; другой – из сибаса – с мисо соусом и водорослями вакамэ.