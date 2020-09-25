Как рассказали «Собака.ru» в Merula, новое винное пространство в доме Палкина на Невском проспекте, 47 запустят уже в ноябре. В особняке XIX века на площади в 400 квадратных метров откроются три пространства. На входе заработает Raw bar c игристым и тихими винами с высокой посадкой, дневным и вечерним сервисом. А за стеной будет секретный бар с отдельным входом со стороны Владимирского проспекта.

Заключительная вечеринка в винном дворе на Мошковом переулке неподалеку от Дворцовой набережной пройдет уже в эту субботу, 26 сентября — стартуют с игристым и танцами в 16:00.