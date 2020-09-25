Merula запускает новый проект. Закрывая сезон летнего винного двора на Дворцовой набережной, команда бара открывает винное пространство с секретным баром в доме Палкина на Невском проспекте.
Merula открывает винное пространство с секретным (да-да!) баром в историческом доме Палкина XIX века на Невском проспекте
Как рассказали «Собака.ru» в Merula, новое винное пространство в доме Палкина на Невском проспекте, 47 запустят уже в ноябре. В особняке XIX века на площади в 400 квадратных метров откроются три пространства. На входе заработает Raw bar c игристым и тихими винами с высокой посадкой, дневным и вечерним сервисом. А за стеной будет секретный бар с отдельным входом со стороны Владимирского проспекта.
Заключительная вечеринка в винном дворе на Мошковом переулке неподалеку от Дворцовой набережной пройдет уже в эту субботу, 26 сентября — стартуют с игристым и танцами в 16:00.
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Фото: citywalls.ru
Здание на углу Невского и Владимирского проспектов было возведено для купца Паскова-Шарапова в начале XIX по проекту архитектора А. К. Кейзера, во дворе соорудили корпус ресторана — сюда в 1874 году переехал ресторан «Палкин». В 1904-1906 годах по проекту архитектора А. С. Хренова здание было надстроено пятым этажом.
В 1860-х годах, от открытия ресторана купца Палкина, в доме размещалась популярная фруктовая лавка братьев Набилковых. Здесь любили собираться журналисты и литераторы тех лет. Их особенно привлекал устроенный при лавке погребок, в котором подавали холодный и горячий пунш. В 1924 году в здании открылся кинотеатр «Титан».
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