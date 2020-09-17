На 6-ой линии Васильевского острова открылась вторая хотдожная Oh, my dog!. В меню от концепт-шефа Михаила Шевякова («Вкус есть», Gras, Commons) 11 хот-догов с различными начинками — от «Раша лимитед эдишн» до «Справжнiй украЇнський».
На Васильевском острове открылась хотдожная Oh, my dog!
В новом заведении от команды Oh, my dog! сразу четыре новинки — «Сырный пепперони» (250 рублей) с расплавленной моцареллой и пармезаном, «Коул Слоу Дог» (230 рублей) с домашним коул слоу с красной капустой, «Обалденный с креветками» (350 рублей) и «С бужениной» (290 рублей) — к томленой свиной шее добавляют огурчики мучим и клюквенный джем.
Всего в меню 11 хот-догов с различными начинками. Свино-говяжья колбаска с картофельным пюре и солеными огурцами в «Раша лимитед эдишн», острый «Чиликон» с чили кон карне с зернами кукурузы под соусом BBQ, «Справжнiй украЇнський» с жаренной картошкой и яйцом, шкварками из бекона, «Вегетарианский» хот-дог с овощами гриль и веганской колбаской в основе. Булочки пекут сами, по технологии японского хлеба хакайдо с добавлением секретной закваски.
На закуску подадут зерна кукурузы в темпуре, картофель-лодочку «чили чиз фри», классическую картошку фри и салат коул слоу, а также кор доги. Из напитков готовят домашние лимонады с лимоном, огурцом и базиликом или мандарином, а также компот из сухофруктов и пиво.
За интерьер отвечала студия F17DESIGN, которая ранее работала над дизайном Василеостровского рынка. Играют на контрастах — здесь лаконичность и четкость линий противопоставляют «мультяшности» и небрежности. В центре портал, сделанный из плитки ручной работы с угловыми элементами. Кухня, за работу которой отвечает шеф Сергей Киров, открытая — гости могут наблюдать за приготовлением своего хот-дога.
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Oh, my dog!Адрес: 6-ая линия Васильевского острова, 25
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