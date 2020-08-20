На Василеостровском рынке заработала итальянская сыроварня премиум класса La Latteria. Посетители здесь смогут понаблюдать за процессом создания моцареллы, бурраты, страчателлы и рикотты, а также купить свежее молоко коров айрширской породы из Шотландии — одна из лучших для сыроварения.
На Василеостровском рынке открылась итальянская сыроварня La Latteria
La Latteria находится на 2 этаже продуктовой части Василеостровского рынка и открывает двери для посетителей в 9:00. Здесь можно отведать такие блюда, как салат по-сицилийски с моцареллой, тартин с запеченым бри и малиновым джемом, рикотту в пшеничной лепешке с овощами и многие другие. А если вы захотите забрать домой сыр, фермерское молоко, сливки или кефир, команда сыроварни поможет с выбором.
Над проектом работали итальянский сыровар Фабио Калдера, который руководит технологией приготовления, а производством молока на ферме занимается специалист из Англии Ричард Рон.
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