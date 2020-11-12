В Петербурге заработал сервис доставки продуктов «Утконос»

Мультитемпературный фулфилмент-центр сервиса доставки открылся на Кубинской улице. Здесь расположился склад с пятью холодильными камерами и зоной погрузки, рассчитанной на одновременное обслуживание 17 автомобилей. Уже сейчас мощности компании позволяют доставлять до 10 тысяч заказов в день.

На первом этапе компания планирует использовать 30 специализированных автомобилей с контролем температурных режимов, которые будут обслуживать территорию Петербурга внутри КАД. В дальнейшем обещают расширить зону доставки за пределы кольцевой — и даже в некоторые города Ленобласти.

Как писал «Коммерсантъ», «Утконос» имеет все шансы войти в пятерку крупных онлайн-ритейлеров Петербурга — об этом говорят прогнозы экспертов. Аренда складских помещений на Кубинской улице также позволит охватить центральную и южную части города — на первом этапе этого будет достаточно, но позже, считают эксперты, компания возьмет дополнительные площади и создаст второй распределительный центр на севере Петербурга.

«Утконос» был запущен в 2002 году в формате розничной торговли, а в 2006-ом первым в России вышел на интернет-рынок с продажей продуктов питания. Сейчас интернет-магазины компании работают в Москве, Московской области, Туле, Твери и Калуге. В ассортименте представлены более 40 тысяч товаров — от свежих сезонных овощей и фруктов до бытовой химии.