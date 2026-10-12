Дмитрий Блинов открыл ресторан Lavraki на месте R14 Арама Мнацаканова — и это первый рыбный проект Duo Band!

Команду кухни возглавляет мега-шеф Иван Фролухин (Frantsuza Bistro), команду сервиса — хранитель атмосферы Александр Попов. В центре внимания — дикая рыба и морепродукты: встречаем ледник-витрину со свежим ассортиментом, где можно выбрать убрину, осьминога, морской язык или тюрбо, которых приготовят по вашему вкусу (гриль, харисса, прованс, аква пацца).

В итальянской дровяной печи Forni Valoriani запекают креветки с хариссой, выпекают греческие лепешки (с чоризо и медом, белыми грибами и черным трюфелем) и подают намазки к ним; а на угольном гриле жарят рыбу и готовят кебаб из ягненка и цыпленка ала дьявола. Отдельный раздел посвятили устрицам (их тут пять видов, со всех концов света!), домашним пастам и португальской выпечке (яблочный тарт-татен с мороженым на копченом роме — маст-трай!).