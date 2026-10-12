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Дмитрий Блинов открыл ресторан Lavraki на месте R14 Арама Мнацаканова — и это первый рыбный проект Duo Band!

Дмитрий Блинов за три месяца построил и открыл ресторан многонациональной средиземноморской кухни Lavraki с панорамным видом на Большую Невку — на месте R14 Арама Мнацаканова, где Блинов начинал карьеру повара 20 лет назад. Это первый рыбный проект Duo Band с живым огнем, панорамным видом на Петербург, дикой рыбой прямиком из Египта и Марокко.

Шеф Иван Фролухин
Фото предоставлены пресс-службой ресторана Lavraki

Шеф Иван Фролухин

Витрина со свежей рыбой и морепродуктами
Фото предоставлены пресс-службой ресторана Lavraki

Витрина со свежей рыбой и морепродуктами 

Основатель Duo Band Дмитрий Блинов
Фото предоставлены пресс-службой ресторана Lavraki

Основатель Duo Band Дмитрий Блинов

Интерьер ресторана и вид на город
Фото предоставлены пресс-службой ресторана Lavraki

Интерьер ресторана и вид на город 

Команду кухни возглавляет мега-шеф Иван Фролухин (Frantsuza Bistro), команду сервиса — хранитель атмосферы Александр Попов. В центре внимания — дикая рыба и морепродукты: встречаем ледник-витрину со свежим ассортиментом, где можно выбрать убрину, осьминога, морской язык или тюрбо, которых приготовят по вашему вкусу  (гриль, харисса, прованс, аква пацца).

В итальянской дровяной печи Forni Valoriani запекают креветки с хариссой, выпекают греческие лепешки (с чоризо и медом, белыми грибами и черным трюфелем) и подают намазки к ним; а на угольном гриле жарят рыбу и готовят кебаб из ягненка и цыпленка ала дьявола. Отдельный раздел посвятили устрицам (их тут пять видов, со всех концов света!), домашним пастам и португальской выпечке (яблочный тарт-татен с мороженым на копченом роме — маст-трай!). 

Креветки запеченые в печи с хариссой и чесноком
Фото предоставлены пресс-службой ресторана Lavraki

Креветки запеченые в печи с хариссой и чесноком

Итальянская дровяная печь Forni Valoriani
Фото предоставлены пресс-службой ресторана Lavraki

Итальянская дровяная печь Forni Valoriani

Половина камбалы с картофелем, оливками и базиликом
Фото предоставлены пресс-службой ресторана Lavraki

Половина камбалы с картофелем, оливками и базиликом

Мусака с говядиной и костным мозгом
Фото предоставлены пресс-службой ресторана Lavraki

Мусака с говядиной и костным мозгом

В барной карте — идеальный аперитив: коктейли на итальянском ликере и гречишном чае, с водкой и каперсами или с абсентом и шалфеем. К устрицам — богатый шкаф шампанского. 

Над дизайном интерьера трудилась студия Neymand (Salone Pasta Bar и Royal Park в Москве, Hideout). 

ул. Академика Павлова, 5В

+7(981)917-78-87

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