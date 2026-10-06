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Почти 100 000 голосов отдали горожане в рамках премии «Что где есть в Петербурге» — 2026

Каждый год мы выбираем более 100 номинантов: голосуйте за любимых шефов и рестораторов, новые кафе и бутербродные, лучшие шашлыки и гастрономический стритфуд.

Открытое онлайн-голосование еще идет — на сайте премии «Что где есть в Петербурге» и в одноименном телеграм-канале — и продлится до 12 октября. Поддержите тех, кто вас кормит!

О премии

В 2006 году под брендом «Что где есть в Петербурге» в журнале был выпущен первый гастросправочник, а в 2015 году проект вырос до масштабной гастрономической премии «Что где есть в Петербурге», которая стала ежегодной (и в городах-миллионниках!). Каждый год редакция составляет исчерпывающий гид по лучшим ресторанам и барам, выявляет главные тренды общепита и называет имена самых выдающихся шеф-поваров, бартендеров, рестораторов и кондитеров.

Целый месяц, с 3 сентября по 12 октября, проходит открытое онлайн-голосование за победителей, — горожане смогут отдавать голоса за тех, кто их поит и кормит, хоть каждый день. Итоги онлайн-голосования определят тройки финалистов в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов наших читателей. В заключительном этапе 30 фуди — жюри премии «Что где есть в Петербурге» — закрытым голосованием выберут победителя в каждой тройке. А имена лауреатов будут объявлены на вау-церемонии, которую редакция Собака.ru устраивает 22 октября.

Важно! В честь 20-летия премии мы впервые назовем лауреатов в номинации «Лучшие рестораторы 20-летия» и «Лучшие барные команды». Голосования в этих категориях не будет, наградные тарелки получат все участники. А победителя в номинации «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосуют за лучшего в своей категории только шефы!

Теги:
Что Где Есть в Петербурге 2026

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