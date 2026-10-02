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Это было капустно! На фестивале «Крошево» сварили 800 литров серых щей в одном чане (гастрономический рекорд России!)

Культурно-гастрономический фестиваль «КРОШЕВО», который 26 сентября в четвертый раз прошел в городе Боровичи, — отличный пример того, как локальная традиция может стать основой для продвижения целого региона. Через знакомые всем щи фестиваль рассказывает о Боровичах и его жителях далеко за пределами Новгородской области (в этом году сюда приехали почти двадцать тысяч человек).

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Крошево"
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Крошево"
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Крошево"
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Крошево"

Серые щи — локальное блюдо Новгородчины, которое много веков варят здесь из крошева, мелко нарубленных и заквашенных наружных листьев капусты. Это уже не просто ингредиент, а часть гастрономического наследия и семейных традиций местных жителей.

На фестивале крошево готовили во время зарубы — соревнованиях по рубке капусты на скорость. За щи отвечал шеф-повар Василий Ратнер из ресторанной группы Antonio Family (Боровичи). Для рекорда приготовили 800 литров щей в одном чане. Эксперт и посол Гастрономической книги рекордов России Даниэль Хоменок зафиксировал установление рекорда, а щи съели гости фестиваля.

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