Это было капустно! На фестивале «Крошево» сварили 800 литров серых щей в одном чане (гастрономический рекорд России!)

Серые щи — локальное блюдо Новгородчины, которое много веков варят здесь из крошева, мелко нарубленных и заквашенных наружных листьев капусты. Это уже не просто ингредиент, а часть гастрономического наследия и семейных традиций местных жителей.

На фестивале крошево готовили во время зарубы — соревнованиях по рубке капусты на скорость. За щи отвечал шеф-повар Василий Ратнер из ресторанной группы Antonio Family (Боровичи). Для рекорда приготовили 800 литров щей в одном чане. Эксперт и посол Гастрономической книги рекордов России Даниэль Хоменок зафиксировал установление рекорда, а щи съели гости фестиваля.