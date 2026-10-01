На Малой Морской открылся «Дом корюшки» с сувенирными консервами

Наконец корюшку упаковали в красивый сувенир!
За интерьер отвечает архитектурное бюро ZARYA. Консервы здесь оформлены как коллекционные объекты — есть 11 тематических серий: с окнами Петербурга, «корюшкой Фаберже» или с историей города в четырех эпохах.
Кроме копченой корюшки и ряпушки в масле, тут найдутся огуречные пиво и лимонад. Открыл «консерваторию» Игорь Лядов, основатель стритфуд-лавки «Чисто Питерский Хот-дог», которая в теплый сезон работает на Адмиралтейской набережной (готовит хот-доги и шаверму с корюшкой).
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