Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Новости
Новости

Поделиться:

На Малой Морской открылся «Дом корюшки» с сувенирными консервами

Наконец корюшку упаковали в красивый сувенир! 

Фото предоставлено пресс-службой бюро ZARYA
Фото предоставлено пресс-службой бюро ZARYA
Фото предоставлено пресс-службой бюро ZARYA

За интерьер отвечает архитектурное бюро ZARYA. Консервы здесь оформлены как коллекционные объекты — есть 11 тематических серий: с окнами Петербурга, «корюшкой Фаберже» или с историей города в четырех эпохах.

Фото предоставлено пресс-службой «Дома корюшки»
Фото предоставлено пресс-службой «Дома корюшки»
Фото предоставлено пресс-службой «Дома корюшки»

Кроме копченой корюшки и ряпушки в масле, тут найдутся огуречные пиво и лимонад. Открыл «консерваторию» Игорь Лядов, основатель стритфуд-лавки «Чисто Питерский Хот-дог», которая в теплый сезон работает на Адмиралтейской набережной (готовит хот-доги и шаверму с корюшкой).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: