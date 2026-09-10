«Особенности национальной кухни» снова отправляются в гастрономическое путешествие

12 сентября на ТВ-3 стартует третий сезон популярного тревел-шоу. На этот раз дуэт Михаила Стогниенко и шеф-повара Пьера Карбноара превратится в трио: к ведущим присоединится супруга Михаила телеведущая и актриса Ксения Стогниенко.

Маршрут нового сезона начнется в Кемерово — родном городе Ксении. Затем команда отправится в Санкт-Петербург, Архангельск, Калининград, Нижний Новгород и Казань. В каждом выпуске ведущие будут погружаться в местную гастрономическую культуру: пробовать традиционные блюда, знакомиться с привычками и особенностями жителей, а также искать продукты, которые станут основой главного кулинарного эксперимента.