«Особенности национальной кухни» снова отправляются в гастрономическое путешествие

12 сентября на ТВ-3 стартует третий сезон популярного тревел-шоу. На этот раз дуэт Михаила Стогниенко и шеф-повара Пьера Карбноара превратится в трио: к ведущим присоединится супруга Михаила телеведущая и актриса Ксения Стогниенко.
Маршрут нового сезона начнется в Кемерово — родном городе Ксении. Затем команда отправится в Санкт-Петербург, Архангельск, Калининград, Нижний Новгород и Казань. В каждом выпуске ведущие будут погружаться в местную гастрономическую культуру: пробовать традиционные блюда, знакомиться с привычками и особенностями жителей, а также искать продукты, которые станут основой главного кулинарного эксперимента.
У Пьера будет две попытки удивить местных жителей. Первое блюдо он приготовит еще до знакомства с городом — опираясь лишь на собственные представления о нем. Затем шеф изучит местные традиции, пообщается с жителями и попробует региональные блюда, после чего вновь выйдет к дегустаторам. Сможет ли знакомство с городом помочь Пьеру точнее попасть во вкусы его жителей — главная интрига каждого выпуска.
Константин Обухов
генеральный продюсер ТВ-3
Для меня хороший финал шоу — это не просто красивое блюдо, а блюдо, которое могло появиться только в этом городе и только после всего, что герои там пережили. Если ту же историю можно без потерь перенести в любой другой регион, значит, мы не докопались до характера места. А если после выпуска зрителю хочется не только повторить рецепт, но и самому отправиться туда, познакомиться с людьми и понять, чем живет город, — значит, наше гастрономическое погружение удалось.
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