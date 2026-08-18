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Ресторан Saro закрывается после пяти лет работы

Ресторан Saro закрывается после пяти лет работы — пространство переходит сооснователям Frantsuza bistrot Александру Попову и Ивану Фролухину. Новое заведение начнет работу под другим названием. 

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Saro

Шеф Мария Дементьева, ceo Андрей Ермишкин и арт-директор Назар Коломиец сейчас работают над проектами в отеле House of Faith (кафе с зеленым двором и бар на крыше!), а также над открытием в Москве.

Команда поделилась с редакцией Собака.ru: «Saro всегда будет важной частью нашей личной и профессиональной истории. За эти пять лет мы прошли большой путь, получили колоссальный опыт и создали проект, которым можем гордиться. Сейчас мы сфокусированы на Closer и новых концепциях, которые точнее соответствуют нашему сегодняшнему видению и времени. Для нас это переход. Saro дал нам фундамент, опыт и уверенность. Мы хотим использовать все это в новых проектах — более сфокусированных, современных и соответствующих тому, как меняется ресторанный рынок»

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