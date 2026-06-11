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Новости

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Собака.ru выпустила гастрономический гид «Что где есть в Петербурге» 2026

Встречайте наш гастрономический (ультимативный!) путеводитель по общепиту лучшего города на Земле. Тираж очень красивой печатной версии появится в лучших ресторанах, кафе, барах — и даже в «Сапсанах», если едете из Москвы в Петербург. 

Шеф-повара ловят морских попугаев и редких лунохвостов, рифмуют страуса с терпугом, делают коллаборации с современными художниками, открывают огороды-террасы при пышных особняках и пиано-бары в исторических отелях. Кто собрал самый красивый букет из цветов цукини? К кому из сверхновых звезд гастрономии идти на земляничную тарталетку? Почему жареные нектарины с джелато надо бронировать по телефону? Как много вопросов — так много ответов в гиде  «Что где есть в Петербурге».

В путеводителе рассказали про главные ресторанные открытия Петербурга (от кафе в Корпусе Бенуа с блюдами-посвящениями Шишкину и Айвазовскому до кабака с любимыми блюдами Иосифа Бродского) и отмечаем события, которые нельзя пропустить этим летом. А еще собрали список мест с образцовыми хенд-роллами из голубого тунца, равиоли-лимончиками и окрошкой на березовом соке. Плюс листенинг-бары, кабаре, рюмочные, тапрум, бистро и еще полтора десятка адресов с лучшими в городе коктейлями. 

Кроме печатной версии гастрономического гида, все материалы будут доступны онлайн на этой странице, а также появится электронная pdf-версия с собранными воедино подборками и интервью.

Теги:
Гастрономический гид по Петербургу 2026

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