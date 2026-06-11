Собака.ru выпустила гастрономический гид «Что где есть в Петербурге» 2026

Шеф-повара ловят морских попугаев и редких лунохвостов, рифмуют страуса с терпугом, делают коллаборации с современными художниками, открывают огороды-террасы при пышных особняках и пиано-бары в исторических отелях. Кто собрал самый красивый букет из цветов цукини? К кому из сверхновых звезд гастрономии идти на земляничную тарталетку? Почему жареные нектарины с джелато надо бронировать по телефону? Как много вопросов — так много ответов в гиде «Что где есть в Петербурге».