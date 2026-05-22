Винный бар с видом на закат: SimpleWine запустил поп-ап в «Севкабель Порту»

Чин-чин! Встречаем ежегодный поп-ап бара SimpleWine в «Севкабель Порту». В новом сезоне проект отметил пятилетие: ждем вечеринки, диджей-сеты и дегустации на берегу Финского залива. 

Фото предоставлены пресс-службой SimpleWine
В барной карте — все самое лучшее сразу. И даже фан-опция вин в баночном формате предусмотрена. В программе на лето — утренние рейвы с безалкогольным джином, «сверкающие вечеринки» с игристым, яблочные уикенды с настойками. В прошлом сезоне прошло 40 вечеринок, выступило 123 диджея, было продано 66 000 коктейлей и 32 000 бокалов вина, а рекорд одной ночи составил 3 300 человек одновременно — внушительно!

Гастронаправление по-прежнему возглавляет проект «Паста в голове». Уже 23 мая в баре пройдет вечеринка в честь открытия: да начнется главный перформанс сезона — обратный отсчет 100 дней лета на электронном табло. 

Бар SimpleWine работает ежедневно, до последнего теплого дня в сентябре. Ориентир: здание бывшего производственного цеха на деревянной набережной напротив причала.

ул. Кожевенная линия, 40Б

