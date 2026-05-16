В «Родне» юбилей Булгакова отметят программой от «Литбара» и специальным сетом от шеф-повара

Посетить мероприятия можно будет 19 и 20 мая.

В музыкальной гостиной «Родня» пройдет литературный проект «Литбар» писателя Владимира Торина. Новая программа посвящена Михаилу Булгакову.

Из рассказа ведущего можно будет узнать, где находится дом Массолита и ресторан, который подожгли Коровьев с Бегемотом, что за вино пили Понтий Пилат и Мастер с Маргаритой, а также что Булгаков писал на манжетах своей рубашки.

Шеф-повар «Родни» Никита Рахмаил специально к этим вечерам подготовил сет из трех блюд, вдохновленный произведениями, героями и гастрономическими сценами из произведений писателя.

В меню: балык из Грибоедова с томатным дрессингом и сальсой из перцев, ржаные блины со смальцем и костным мозгом, а также судак, маринованный в сливовом саке, с молодой морковью и соусом на основе белого вина.

Количество мест ограничено, рассказали в пресс-службе «Родни».

