Музыкально-коктейльная «Бистротека» от кондитера Дарьи Кузьмичевой открылась на набережной Карповки

Музыкально-коктейльный проект с демократичным меню уже открыт — вместо Cherchez Bistrot. По выходным команда заказывает пати-бас (да!), который отвозит всех страждущих на вечеринку в музыкальный бар Catch 22.

Гребешок с клубникой и чили, ростбиф тоннато

В меню — блюда до 1000 рублей. Шеф Алексей Пушин готовит севиче из гребешка с клубникой и чили, бургер в листьях салата, пасту алла водка, куриный бульон и пирожок с курицей. Из Cherchez в «Бистротеку» приплыл скат: его крыло подают со спаржей и сливочно-лимонным соусом. Завтраки действуют до 17:00. Раздела десертов нет, но Дарья готовит готовит эксклюзивные сладости каждый день, их предлагают гостям по желанию («Графские развалины — маст-хэв, если повезет застать).

В интерьере появились муралы в исполнении художницы Екатерины Богданковой, а еще контактная барная стойка вместо витрины с десертами и много растений. В барной карте — классические коктейли и шесть напитков на основе вин от Даниила Золотухина и Дмитрия Гукасяна (Catch 22): шираз с джином и ежевикой, грюнер с вермутом и белым перцем и другие. Вину тоже уделили почетное место, карту составлял Анатолий Жданов (бокальные позиции регулярно обновляются). За музыкальную программу отвечает Алексей Миронов.

Те самые «Графские развалины» со сгущенкой, сливочным маслом и вишней

В планах у команды на тёплый сезон: бранчи на веранде с диджей-сетами по выходным дням и закатами над Карповкой.

наб. реки Карповки, 31/1
+7 (931) 006-25-36

