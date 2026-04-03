В России разработают ГОСТ на блюда русской кухни

В России разработали проект ГОСТа на блюда традиционной русской кухни. Проект документа содержит рекомендации по приготовлению борща, колобка, окрошки, винегрета, салатов «Оливье» и «Селедки под шубой». 

Олеся Хабиби

Как сообщают в Минпромторге, документ подготовлен рабочей группой по вопросам популяризации русской кухни при участии Роскачества. В проекте — рекомендации технологий, а также исторические справки для создания национальных блюд: кулебяки, драников, запеканки, зефира, бараньего бока, сбитня, хвороста, блинов, горчицы, хрена, компота, пирожного «Картошка», горохового супа, зеленых щей. Всего в первую часть перечня вошли 133 позиции. 

По словам замглавы Минпромторга Романа Чекушова, внедрение такого стандарта «поможет прояснить само понятие русской кухни, а также сформировать систему координат для поваров, рестораторов и гостей заведения». В Министерстве также отметили, что проект ГОСТа получил концептуальную поддержку со стороны сообщества рестораторов. 

Работа экспертной группы продолжится, к этому перечню добавят еще не менее 130 блюд. 

