В России разработают ГОСТ на блюда русской кухни

Как сообщают в Минпромторге, документ подготовлен рабочей группой по вопросам популяризации русской кухни при участии Роскачества. В проекте — рекомендации технологий, а также исторические справки для создания национальных блюд: кулебяки, драников, запеканки, зефира, бараньего бока, сбитня, хвороста, блинов, горчицы, хрена, компота, пирожного «Картошка», горохового супа, зеленых щей. Всего в первую часть перечня вошли 133 позиции.

По словам замглавы Минпромторга Романа Чекушова, внедрение такого стандарта «поможет прояснить само понятие русской кухни, а также сформировать систему координат для поваров, рестораторов и гостей заведения». В Министерстве также отметили, что проект ГОСТа получил концептуальную поддержку со стороны сообщества рестораторов.

Работа экспертной группы продолжится, к этому перечню добавят еще не менее 130 блюд.