Шеф Владимир Чистяков откроет в Петербурге бистро с шампань-баром POOOL

Великий камбэк шефа Чистякова в Петербург (Veter в Петербурге; Alba, Bisou, Himitsu в Дубае; «Культура встречи» в Москве) случится уже в мае. На пересечении улиц Фонтанной и Некрасова появится двухуровневый проект «с современной интерпретацией русской дачной гастрономии».
В основе меню — картофель (с черной икрой!), грузди со сметаной, ароматным маслом и ялтинским луком, крем из бычков в томатном соусе со сливочным сыром и каперсами, крошка-картошка с тушёными куриными бёдрами.
Фонтанная улица, 1
