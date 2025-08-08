Знакомьтесь, Андрей Болонев. Он основал мастерскую «Горка», которая делает мебель и предметы интерьера из кофейных пачек, сосновых шишек (и не только!)

Сегодня у нас более 100 композитов: от пыли из мастерской до еловых шишек. Самые прочные сделаны на термопрессе: из кофе, мульчи или соевого белка с шишками. С яичной скорлупой сложнее, в ней нет ни лигнина, ни целлюлозы, в отличие от кофе, поэтому связывается хуже, ее мы добавляем только для создания нужной текстуры.

Из новых материалов делаем мебель, предметы интерьера, сумки и аксессуары. У нас можно приобрести, например, табуреты из пачек кофе, тестовые образцы из мягкого композита: сумки и картхолдеры. Скоро запустим в продажу светильники с композитом из апельсина.

О результатах и планах

Последний год стал для нас самым продуктивным. Мы накопили достаточно материалов, чтобы провести персональную выставку на Левашовском хлебозаводе с лекциями и воркшопами — часть предметов с экспозиции представлены в пространстве «Координата». Недавно переехали в новое помещение на 7-й Советской, 36, и к концу августа планируем запустить там шоурум, библиотеку, кофейню и мастерскую.

Все эти годы мы учились. Никто из участников команды раньше не работал на распиловочном станке и не варил кожуру. Целью проекта было не производство, а эксперимент. Теперь фокус сместится на создание предметов и настройку малосерийного производства.

Фото: Сергей Мисенко, Елиза Тимофеева, Ника Тимергалеева