Знакомьтесь, Андрей Болонев. Он основал мастерскую «Горка», которая делает мебель и предметы интерьера из кофейных пачек, сосновых шишек (и не только!)

36-летний продуктовый дизайнер Андрей Болонев запустил несколько образовательных проектов: «Командные мастерские» для тех, кто хотел менять среду вокруг себя, сервис для изучения каллиграфии и леттеринга Fontast, дневник «Томоро», где участники делились своими днями и переживаниями. А шесть лет назад открыл экспериментальную мастерскую «Горка» на стыке дизайна, ремесла и исследования материалов. Команда создает мебель и предметы интерьера из кофейных пачек и сосновых шишек, кошельки из апельсиновой кожуры. В портфолио проекта — персональная выставка «Косточка, кожурка, пыль» на Левашовском хлебозаводе; сотрудничество с букинистом «Академия, экспериментальным театром «Доллгауз», студией современного танца «Сдвиг», самиздатом о кино «К!», коллаборация с кофейней Gotcha!. Собака.ru узнала у Андрея об истории проекта, нюансах работы с органикой и планах.
Как появилась экспериментальная мастерская «Горка»
Я начал с восстановления старой мебели: находил ее на улице или покупал на «Авито» за 500 рублей. Первые вещи, советский комод и чехословацкий стол, реставрировал в маленькой комнате в квартире. Снимал лак феном, работал циклями, покрывал маслом с воском. На первый стол ушел месяц, я сильно недооценил, сколько это может занимать времени. Но на «Авито» было столько классных предметов, что я буквально помешался на этом. Так появилась необходимость в отдельном помещении — первое было на Кожевенной линии рядом с Севкабелем.
Однажды мой друг Антон рассказал про нидерландский проект Precious Plastic. На своем сайте организация рассказывает, как построить станки, позволяющие пройти полный цикл: от измельчения пластика до готового продукта. Мы собрали свой шредер и начали применять в работе: заменять утраченные детали мебели на новые из переработанного пластика. Вскоре проект начал расти, и я снял помещение на Дегтярной.
О мастерской сегодня
«Горка» больше не занимается восстановлением мебели и переработкой пластика. Мы довольно быстро поняли, что материал не дает нам нужного поля для экспериментов. Захотелось работать с чем-то более необычным, но при этом экологичным и прочным. Так мы пришли к органике. Сейчас в команде четыре человека: Даша собирает и дегидрирует органику, Алексей работает с мягкими композитами, Никита разрабатывает световое панно из апельсиновой кожуры, а я отвечаю за дизайн предметов и все остальные процессы.
Каждое наше действие — это своего рода эксперимент: от выстраивания процессов внутри команды до сборки термопресса, от создания мягких и твёрдых композитов до организации фестивалей, выставок и поэтических вечеров. Мы даже делали мебель из упаковок от кофе. Однажды собрали тележку на колесах и проехали с ней по заранее опубликованному маршруту по центру Петербурга, останавливаясь в разных точках города. За кожуру цитрусовых дарили украшения из переработанного пластика — так собрали 3 пакета органики.
Сумка из апельсиновой кожуры
О создании материалов из органики
Первые композиты пробовали делать из яичной скорлупы и агар-агара. Сложность в том, что у нас не было термопресса, и мы ничего не знали о связующих — целлюлозе или лигнине. Со временем наработали свои технологии. Сегодня сфокусированы на создании износостойких и влагостойких материалах из органики. Сам процесс выглядит так: собираем сырье, сушим с помощью дигидратора или инфракрасной ленты, измельчаем до пудры. Если хотим твердый композит, все смешиваем, досушиваем (влажность критична), помещаем в форму и отправляем в термопресс, например, на три часа под температуру 180 градусов и давление 20 тонн. Затем остужаем до 50 градусов и вынимаем.
Мягкие композиты — другая история. Варим органику на плите с глицерином, взбиваем, выливаем в формы и сушим от 6 часов до 3 дней в зависимости от размера и способа сушки. Самая сложная задача — влагостойкость. Мы тестируем разные способы: добавляем масла, воски, смолы, обрабатываем глицерином. Есть прогресс, но при длительном контакте с водой композиты могут менять цвет. Зато у органики бесконечный простор для экспериментов. Нам нравятся ее текстуры, тактильность, запахи.
Табурет из пачек кофе
Сегодня у нас более 100 композитов: от пыли из мастерской до еловых шишек. Самые прочные сделаны на термопрессе: из кофе, мульчи или соевого белка с шишками. С яичной скорлупой сложнее, в ней нет ни лигнина, ни целлюлозы, в отличие от кофе, поэтому связывается хуже, ее мы добавляем только для создания нужной текстуры.
Из новых материалов делаем мебель, предметы интерьера, сумки и аксессуары. У нас можно приобрести, например, табуреты из пачек кофе, тестовые образцы из мягкого композита: сумки и картхолдеры. Скоро запустим в продажу светильники с композитом из апельсина.
О результатах и планах
Последний год стал для нас самым продуктивным. Мы накопили достаточно материалов, чтобы провести персональную выставку на Левашовском хлебозаводе с лекциями и воркшопами — часть предметов с экспозиции представлены в пространстве «Координата». Недавно переехали в новое помещение на 7-й Советской, 36, и к концу августа планируем запустить там шоурум, библиотеку, кофейню и мастерскую.
Все эти годы мы учились. Никто из участников команды раньше не работал на распиловочном станке и не варил кожуру. Целью проекта было не производство, а эксперимент. Теперь фокус сместится на создание предметов и настройку малосерийного производства.
Фото: Сергей Мисенко, Елиза Тимофеева, Ника Тимергалеева
