Собака.ru выпустила новый гид «Лучшие шефы. Новогодние рецепты»

Подарок к Новому году - в начале декабря мы выпустили лимитированный выпуск «Лучшие шефы. Новогодние рецепты» . В нем собраны — 56 новогодних рецептов от 50 лучших шефов, кондитеров и бартендеров Петербурга и Москвы. Печатную версию можно найти в топовых заведениях двух столиц. А на сайте все рецепты мы собрали здесь. 

 

Главные герои выпуска — самые креативные кулинарные мастера: Иван Фролухин и Андрей Шмаков, Алексей Гребенщиков и Андрей Махов, Роман Киселев и Том Халпин, Владимир Маркин и Кенан Ассаб и многие-многие другие прямо на вашей кухне. Кроме рецептов мы расскажем о главных гастрономических трендах 2026: ренессансе русской кухни, ньюстальгии, росту интереса к правильному питанию и пр. А еще научим оригинально сервировать новогодний стол и готовить модные безалкогольные коктейли.

Это третий сборник «Лучшие шефы. Новогодние рецепты» , который продолжает серию гастрономических гидов от знаменитых российских шеф-поваров. В течение года вас ждут и другие тематические выпуски!

Теги:
Шефские новогодние рецепты 2026

