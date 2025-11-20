Собака.ru выпустила новый гид «Лучшие шефы. Новогодние рецепты»

Главные герои выпуска — самые креативные кулинарные мастера: Иван Фролухин и Андрей Шмаков, Алексей Гребенщиков и Андрей Махов, Роман Киселев и Том Халпин, Владимир Маркин и Кенан Ассаб и многие-многие другие прямо на вашей кухне. Кроме рецептов мы расскажем о главных гастрономических трендах 2026: ренессансе русской кухни, ньюстальгии, росту интереса к правильному питанию и пр. А еще научим оригинально сервировать новогодний стол и готовить модные безалкогольные коктейли.

Это третий сборник «Лучшие шефы. Новогодние рецепты» , который продолжает серию гастрономических гидов от знаменитых российских шеф-поваров. В течение года вас ждут и другие тематические выпуски!