Количество летних веранд в центре Петербурга сократилось

Как рассказали в консалтинговой компании NF GROUP в Петербурге для Собака.ru, по состоянию на июль 2025 года в центральных локациях города работает более 260 предприятий общественного питания (рестораны, бары, кафе) с совокупной вместимостью около 15 700 посадочных мест. Летние веранды есть лишь у 23% заведений, что почти вдвое меньше по сравнению с июлем 2024 года, когда террасы были у 42% ресторанов и кафе.

За год также сократился размер летней веранды. Летом 2024 года пространства на свежем воздухе вмещали в среднем 24 гостя, в июле 2025 года — примерно на 15, поскольку самые большие по площади террасы ранее были именно на Невском проспекте, где сейчас размещение террас под запретом.

Рестораны и кафе на угловых участках Невского проспекта (в местах пересечения с пешеходными или менее загруженными улицами) организовали летние посадочные места вне основной линии проспекта, чтобы не мешать пешеходам. Кроме того, в некоторых случаях удалось сохранить веранды, изначально встроенные в фасады зданий или расположенные во внутренних двориках, не препятствующие потоку людей. В итоге доля предприятий с летними верандами на главном проспекте Петербурга сократилась до 5% (для сравнения: летом 2024 года она составляла около 38%).

«Летние веранды являются важной составляющей для заведений общественного питания: в теплое время года гости и жители города чаще выбирают рестораны и кафе с возможностью разместиться на улице. С точки зрения развития ресторанного сегмента, сокращение числа террас в центральных локациях, преимущественно на Невском проспекте, может в перспективе повлиять на изменение профиля действующих арендаторов, так как формат уличной посадки играет заметную роль в привлечении посетителей», — рассказала Анна Лапченко, директор департамента торговой недвижимости NF GROUP в Петербурге.

Главными локациями с летними верандами называют улицы Рубинштейна и Некрасова. В первом пространстве количество веранд за год выросло примерно на 25% — до 40 веранд (против 32 годом ранее). На улице Некрасова существенных изменений не произошло: узкие тротуары на этой улице по-прежнему ограничивают возможности для обустройства летних площадок.