«Собака.ru» выпустила гастрономический путеводитель «Что где есть в Петербурге» '25

В сентябре стартует театральный сезон. В марте — модный. А в Петербурге с первыми террасами, в конце мая, открывается новый гастрономический, и это квест со своими премьерами и солдаутами!

Шеф-повара находят самые красивые сезонные цветки цукини, рифмуют ската с мороженым из крапивы, занимаются гастрономическим урбанизмом, превращая полузаброшенные дворы в зеленые террасы. Кто делает настойку на пышках? За какой сверхновой звездой из шеф- поваров следить белыми ночами? К кому ехать на омлет из цесариных яиц? Как много вопросов — так много ответов в гиде «Что где есть в Петербурге».