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Новости

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«Собака.ru» выпустила гастрономический путеводитель «Что где есть в Петербурге» '25

Встречайте наш гастрономический путеводитель по общепиту города. Тираж очень красивой печатной версии с 1 июня ищите в лучших ресторанах, кафе, барах — и даже в «Сапсанах», если едете из Москвы в Петербург. И забирайте с собой! 

В сентябре стартует театральный сезон. В марте — модный. А в Петербурге с первыми террасами, в конце мая, открывается новый гастрономический, и это квест со своими премьерами и солдаутами!

Шеф-повара находят самые красивые сезонные цветки цукини, рифмуют ската с мороженым из крапивы, занимаются гастрономическим урбанизмом, превращая полузаброшенные дворы в зеленые террасы. Кто делает настойку на пышках? За какой сверхновой звездой из шеф- поваров следить белыми ночами? К кому ехать на омлет из цесариных яиц? Как много вопросов — так много ответов в гиде «Что где есть в Петербурге».

Кроме печатной версии гастрономического гида, все материалы будут доступны онлайн на этой странице (с 1 июня), а чуть позже появится pdf-версия с собранными воедино подборками и интервью. 

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Теги:
Гастрономический гид по Петербургу 2025

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