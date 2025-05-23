Первый панорамный фуд-холл откроют возле метро «Садовая»

Проект реализуется под руководством управляющей компании Nikoliers. «ТРК расположен на пересадочном узле метро «Сенная», «Садовая» и «Спасская», что обеспечит фуд-холлу отличную транспортную доступность и удобство для посетителей», — отметили представители будущего гастропространства.

В оформлении пространства используются натуральные материалы и урбанистические элементы. А еще из пространства через панорамные окна будет виден купол Исаакиевского собора и вид на Петербург. Пространство вместит в себя более 30 кулинарных концепций. Дополнительно здесь разместят коворкинг, детская площадка и сцена для проведения культурно-развлекательных и научно-образовательных мероприятий.

«В рамках реконцепции ТРК «ПИК» мы стремимся создать уникальный проект в центре города, а фуд-холл для нас не просто гастрономическое пространство, мы стараемся вложить в него нашу любовь к городу, его традициям и ритму. Нам важно, чтобы обычный завтрак или ужин превращался для гостей во встречу с необыкновенным духом Северной столицы», — сказала Анна Никандрова, партнер Nikoliers, для Собака.ru.