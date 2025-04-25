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Смольный решил освободить Невский проспект от террас и веранд ресторанов

Некоторые предприниматели получают настоятельные рекомендации отказаться от установки летней мебели, несмотря на действующий договор с городом, а у тех, кто получил разрешение, его отзывают.

Brester Irina / Shutterstock.com

Как сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ), с учетом роста туристического потока главная улица города должна быть максимально комфортной и удобной для пешеходов.

«С целью создания комфортной городской среды из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) исключены места размещения торговых объектов, расположенных на Невском проспекте», — заявили для РБК представители КППИиТ, добавив, что новые условия будут едиными для всех.

При этом, некоторые предприниматели отмечают, что официальных документов из Смольного не поступало, а некоторые рестораторы получали лишь устные настояния не выставлять уличную мебель на Невском проспекте в этом году.

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