В Гранд Отеле Европа составили юбилейное меню по собственным дореволюционным рецептам

шеф-повар Гранд Отеля Европа

«Оригинальные меню в основе праздничных блюд представляют французскую кухню и даже были написаны по-французски. Это характерно для XIX — начала XX века. Здесь мы встречаем классические сочетания времен Карема и Эскофье. Саварен — французский вариант ромовой бабы, названный в честь гурмана и ресторанного критика Брийя-Саварена. С одной стороны, старинные меню задают рамки, но в то же время их лаконичные формулировки предоставляют пространство для творчества и современной интерпретации. При этом, погружаясь в архивные манускрипты, понимаешь, что не так многое в человеческих потребностях изменилось за прошедшие полтора века — приготовленная с душой вкусная еда сопутствовала празднику во все времена».