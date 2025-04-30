В Гранд Отеле Европа составили юбилейное меню по собственным дореволюционным рецептам

К 150-летию гостиницы шеф-повар Денис Соболев представил исторические блюда, подававшиеся в первом гранд-отеле Российской империи в разные эпохи. В меню «Икорного бара» вошли четыре блюда из праздничного обеда семьи Бенуа 1896 года, данного в честь столетия пребывания династии в России, и обеденного меню 1916 года. В качестве холодной закуски подают артишок с крабом, голландским соусом и икрой осетра. Далее следует крем-суп из спаржи с осетриной. Основное блюдо — говядина «по-парижски» с соусом из мадеры с фуа-гра и картофельным мильфеем. Завершает историческое меню ромовый саварен «Кальвиль» с фисташковым кремом и свежей малиной.
Денис Соболев
шеф-повар Гранд Отеля Европа
«Оригинальные меню в основе праздничных блюд представляют французскую кухню и даже были написаны по-французски. Это характерно для XIX — начала XX века. Здесь мы встречаем классические сочетания времен Карема и Эскофье. Саварен — французский вариант ромовой бабы, названный в честь гурмана и ресторанного критика Брийя-Саварена. С одной стороны, старинные меню задают рамки, но в то же время их лаконичные формулировки предоставляют пространство для творчества и современной интерпретации. При этом, погружаясь в архивные манускрипты, понимаешь, что не так многое в человеческих потребностях изменилось за прошедшие полтора века — приготовленная с душой вкусная еда сопутствовала празднику во все времена».
Подавать меню с историческим контекстом будут в «Икорном баре» — в год своего 120-летия ресторан «Европа» закрылся на реставрацию. До декабря команда ресторана под руководством метрдотеля Дмитрия Захарченко встречает гостей в знаменитом «Мраморном зале». Старинный мраморный пол и колонны, потолочный плафон, лепные панно с изображениями кентавров, позолоченные карнизы, антикварные зеркала и фонтан «Гаргулья» — интерьер «Икорного бара» словно не изменился со времен царствования Николая II. В советское время здесь располагалась рюмочная и бар, в 1970-е годы открылся первый в Ленинграде шведский стол с обедами за 1 рубль, а с 1999 года — ресторан «Икорный бар» с десятком видов икры.
Среди знаменитых гостей «Икорного бара» были актриса Катрин Денев, король Швеции Карл XVI Густав, певица Уитни Хьюстон и оперная дива Монсеррат Кабалье. Королева Нидерландов Беатрикс пила чай Earl Grey. Здесь же Фредерик Бегбедер восхищался русской кухней: «В «Икорном баре» Гранд Отеля Европа я попробовал лучшее блюдо на свете. Это блины с красной икрой и рюмкой холодной водки. Фантастика! Во Франции не умеют готовить crepes: они там слишком толстые, а в России — пропеченные, тончайшие, хрустящие. Со сметаной, обжигающе горячие — я запомнил это на всю жизнь».
«Икорный бар» соответствует культурному уровню своих гостей и поддерживает стремление к прекрасному театральным предложением: при заказе закуски или основного блюда в день похода в театр достаточно показать свой билет на спектакль, и бокал просекко или десерт подадут в качестве подарка.
Надо признать, что и регулярное меню Гранд Отеля Европа включает в себя исторические артефакты. Например, фирменное блюдо Гранд Отеля Европа — «Яйцо в яйце», взбитое яйцо с трюфельным маслом и порцией осетровой икры, заключенное в скорлупу. Это блюдо подают всего в нескольких ресторанах высокой кухни в мире и «живет» в меню отеля более 30 лет. А бефстроганов в «Икорном баре» готовится по фамильному рецепту семьи Строгановых, подаренному отелю баронессой Элен де Людингаузен-Строгановой.
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