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Корюшка пошла: с 1 апреля начинается сезон продажи корюшки

В этом году в Петербурге под реализацию свежей рыбы выделят на 26% торговых мест больше, чем в 2024 году. Увеличилось и количество районов — с 10 до 13. Также на четверть выросло точек продаж — до 70 мест, в том числе и зону выгрузки уловов.

Shutterstock.com

Сезон работы продажи корюшки продлится до 30 мая. В разгар сезона стоимость рыбы составит в пределах 400 рублей за килограмм. Кроме этого, с 15 апреля по 31 мая предприниматели смогут получить разрешение от комитета имущественных отношений и торговать корюшкой в особых нестационарных торговых объектах.

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