Корюшка пошла: с 1 апреля начинается сезон продажи корюшки

В этом году в Петербурге под реализацию свежей рыбы выделят на 26% торговых мест больше, чем в 2024 году. Увеличилось и количество районов — с 10 до 13. Также на четверть выросло точек продаж — до 70 мест, в том числе и зону выгрузки уловов.