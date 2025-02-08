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Утвердить ГОСТ на шаверму должны в конце 2025 года

Сейчас идёт активное публичное обсуждение первой редакции. В Роскачестве отметили, что участники отрасли общественного питания, ретейла и профессиональные эксперты в области пищевой безопасности высоко заинтересованы в разработке стандарта.

Hashem Issam Alshanableh/shutterstock

«Утверждение ГОСТа на шаурму предварительно запланировано к концу четвертого квартала 2025 года», — приводит текст сообщения ведомства ТАСС. Сейчас, по данным организации, проходит активное публичное обсуждение первой редакции ГОСТ. Его разработка ведется в соответствии со сроками, установленными в программе национальной стандартизации.

Требования установят к шаверме по всей цепочке производства, то есть от начала ее изготовления до момента транспортировки и продажи. В ведомстве отметили необходимость введения ГОСТа для блюда из-за рисков массовых отравлений и общей санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране.

Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов сообщал, что ГОСТ на шаверму будет окончательно утвержден в 2025 году, тогда же он вступит в силу.
 

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