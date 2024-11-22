Собака ru. выпустила новый гид «Лучшие шефы России. Новогодние рецепты»

New year is coming! В начале декабря появится лимитированный выпуск «Что Где Есть» — 50 новогодних рецептов от 38 лучших шефов Петербурга и Москвы. Собака.ru собрала эксклюзивные авторские блюда в одном гиде, который можно будет найти в топовых заведениях двух столиц.
Главные герои выпуска — самые креативные кулинарные мастера и их гастрономические секреты: Иван Фролухин и Владимир Мухин, Дмитрий Богачев и Андрей Шмаков, Антон Исаков и Луиджи Маньи, Арам Мнацаканов и Давид Эммерле и многие-многие другие прямо на вашей кухне. Кроме рецептов шефы делятся своими лайфхаками и советами по приготовлению блюд.
Это второй сборник «Лучшие шефы России. Новогодние рецепты» — этим очень своевременным проектом Собака.ru поддерживает серию гастрономических гидов от знаменитых российских шеф-поваров. В течение года вас ждут и другие тематические выпуски!
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