Собака ru. выпустила новый гид «Лучшие шефы России. Новогодние рецепты»

Главные герои выпуска — самые креативные кулинарные мастера и их гастрономические секреты: Иван Фролухин и Владимир Мухин, Дмитрий Богачев и Андрей Шмаков, Антон Исаков и Луиджи Маньи, Арам Мнацаканов и Давид Эммерле и многие-многие другие прямо на вашей кухне. Кроме рецептов шефы делятся своими лайфхаками и советами по приготовлению блюд.

Это второй сборник «Лучшие шефы России. Новогодние рецепты» — этим очень своевременным проектом Собака.ru поддерживает серию гастрономических гидов от знаменитых российских шеф-поваров. В течение года вас ждут и другие тематические выпуски!