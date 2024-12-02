Ночь джаза, легендарные бранчи и «Щелкунчик»: Гранд Отель Европа открывает новогодний сезон

Вы знаете, что в одном из номеров Гранд Отеля Европа уже 150 лет живет добрый домовенок Тимоша? Несмотря на почтенный возраст, он очень веселый и обожает приключения. Перед самым Новым годом Тимоша пригласит юных гостей Гранд Отеля отправиться на поиски пропавшей тайной старинной книги, без которой Новый год не наступит! На пути к счастливой разгадке этой истории ребят будут ждать сказочная фотозона, снежная дискотека и детский буфет от шеф-повара и шеф-кондитера.

22 декабря, бальный зал «Крыша» | 0+