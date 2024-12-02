Ночь джаза, легендарные бранчи и «Щелкунчик»: Гранд Отель Европа открывает новогодний сезон

С середины декабря и до окончания каникул гостей Гранд Отеля ждут бранчи, ужины-концерты, детская елка и, конечно, гала-ужин в главную ночь года. Темой праздника станет музыка — даже семиметровая дизайнерская елка будет украшена игрушками в виде музыкальных инструментов.
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ ДЖАЗА. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 100 ЛЕТ СПУСТЯ
Гала-ужин пройдет по мотивам музыкальной кинокомедии «Веселые ребята» — выбор темы связан с историей Гранд Отеля: в 1930-е годы гостиница «Европейская» стала «колыбелью» ленинградского джаза, а режиссер Григорий Александров и композитор Исаак Дунаевский в одном из номеров писали сценарий культового фильма. В новогоднюю ночь, спустя почти сто лет, история вновь оживет! Гостей ужина будут встречать персонажи одного из первых советских мюзиклов под звуки знаменитых мелодий — они прозвучат в исполнении зажигательных Sweet Hot Jazz Band. К праздничному гала-ужину шеф-повар Денис Соболев готовит 6 перемен блюд с винным сопровождением. Советуем занимать места на балконах — оттуда открывается потрясающий вид на исторический зал.
31 декабря, ресторан «Европа» | 18+
НОВОГОДНИЕ БРАНЧИ
Уютные и добрые новогодние каникулы правильней всего проводить с друзьями и семьей и дарить друг другу тепло. Легендарные бранчи Гранд Отеля Европа послужат идеальным поводом для красивых встреч. Живая музыка, икра, игристое, морепродукты и мясные деликатесы, фирменные блюда отеля, бар без ограничений и десертный стол с миниатюрными шедеврами от шеф-кондитера создадут праздничное — и очень нарядное! — настроение.
15, 22 и 29 декабря, 1 и 7 января, ресторан «Европа»| 18+
УЖИН-КОНЦЕРТ «В ГОСТЯХ У ЩЕЛКУНЧИКА»
Без музыки Чайковского не представить Новый год в Петербурге. В парадном ресторане «Европа» традиционно проводят декабрьские вечера при свечах с оперно-балетной программой, кульминацией которой станут «Снежное адажио» и па-де-де из балета «Щелкунчик» в исполнении артистов балета и знаменитый «Вальс цветов». Зрителям подают ужин по сет-меню из пяти курсов.
14, 20, 27 и 28 декабря, ресторан «Европа» | 0+
ДЕТСКАЯ НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
Вы знаете, что в одном из номеров Гранд Отеля Европа уже 150 лет живет добрый домовенок Тимоша? Несмотря на почтенный возраст, он очень веселый и обожает приключения. Перед самым Новым годом Тимоша пригласит юных гостей Гранд Отеля отправиться на поиски пропавшей тайной старинной книги, без которой Новый год не наступит! На пути к счастливой разгадке этой истории ребят будут ждать сказочная фотозона, снежная дискотека и детский буфет от шеф-повара и шеф-кондитера.
22 декабря, бальный зал «Крыша» | 0+
ЦАРСКИЙ ПОДАРОК
Игрушка, которая станет верным другом и перейдет по наследству детям следующих поколений семьи, — это подарок на всю жизнь. Такого медвежонка по имени Альфонсо Великий Князь Георгий Михайлович Романов подарил своей пятилетней дочери княжне Ксении. К своему 150-летию Гранд Отель Европа выпустил лимитированную серию медвежат, которых по историческим лекалам воссоздали мастера петербургского бренда LAVR. В коллекцию вошли мишка-швейцар, повар и княжна. В Гранд Отеле даже придумали про медвежат сериал, который можно будет увидеть в социальных сетях «Европы».
С полной программой торжеств можно ознакомиться тут
Гранд Отель Европа
ул. Михайловская, 1/7
+7 812 329 6000
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