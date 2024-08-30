В компании Ирины Тиусониной, основательницы и лица премии WhereToEat, введено наблюдение по иску от Wawelberg

Спор начался из-за барной стойки ресторана Minerals, созданной по договору на создание дизайна заведения на сумму 6,5 млн рублей. Wawelberg подал иск к «Ресто-Бюро» о взыскании 5,15 млн рублей. В конце 2023 года отель выиграл суды во всех трех инстанциях, а в начале 2024 года подал иск о его банкротстве.

Суд несколько раз по просьбе ответчицы откладывал заседание, так что «нулевая» стадия банкротства затянулась до августа 2024 года. На последнем заседании — в начале июля — ООО «Ресто-Бюро» признало свой долг и предложило заключить мировое соглашение, предлагая долг частично зачесть за свои встречные требования. Однако Wawelberg отказался, и суд принял определение о введении процедуры наблюдения.

Кроме этого дела в судах разных инстанций рассматриваются и другие иски отеля к ООО «Ресто-Бюро»: на 2,5 млн рублей за неурегулированные вопросы интеллектуальной собственности на дизайн-проект ресторана, а также 5 млн рублей, выплаченные подрядчику за сам дизайн-проект.

Юристы Wawelberg рассказали «Фонтанке», что по итогам процедуры можно будет оценить, какие активы Ирины можно обратить во взыскание — в том числе и торговую марку WheretoЕat, и доменное имя wheretoeat.ru, которые сейчас принадлежат лично ей.

Как выяснилось, к представителям отеля уже обращаются участники гастрономического рынка, которые хотят выкупить права на эти сайт и бренд, если на них будет обращено взыскание.