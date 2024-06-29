18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Роскачество создаст ГОСТ для шавермы

Требования установят к шаверме по всей цепочке производства, то есть от начала ее изготовления до момента транспортировки и продажи.

FotosDo/shutterstock

В ведомстве отметили необходимость введения ГОСТа для блюда из-за рисков массовых отравлений и общей санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране. В организации отмечают, что производители должны гарантировать качество с момента приема сырья и до продажи готовой шавермы, ведь «речь идет о продукции массового спроса, поэтому главная задача — обеспечить потребителей не только вкусным, но и безопасным блюдом», сообщают «Известия».

Специалисты также обратили внимание на то, что шаверма имеет повышенный эпидемиологический риск: разность температур между горячим мясом и холодными овощами, а также высокая влажность ингредиентов способствует быстрому развитию патогенных микроорганизмов.

Напомним, что в прошлом году в Госдуме обсуждали стандарты шавермы. Депутаты предлагали ведомству разработать рекомендации по приготовлению этого блюда, определить полезные ингредиенты и исключить вредные.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: