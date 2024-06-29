Роскачество создаст ГОСТ для шавермы

В ведомстве отметили необходимость введения ГОСТа для блюда из-за рисков массовых отравлений и общей санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране. В организации отмечают, что производители должны гарантировать качество с момента приема сырья и до продажи готовой шавермы, ведь «речь идет о продукции массового спроса, поэтому главная задача — обеспечить потребителей не только вкусным, но и безопасным блюдом», сообщают «Известия».

Специалисты также обратили внимание на то, что шаверма имеет повышенный эпидемиологический риск: разность температур между горячим мясом и холодными овощами, а также высокая влажность ингредиентов способствует быстрому развитию патогенных микроорганизмов.

Напомним, что в прошлом году в Госдуме обсуждали стандарты шавермы. Депутаты предлагали ведомству разработать рекомендации по приготовлению этого блюда, определить полезные ингредиенты и исключить вредные.