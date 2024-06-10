В Петербурге откроется пять новых гастрономических пространств

Как рассказали в консалтинговой компании NF Group, в Петербурге с начала года запустили в работу гастропространство BackYard петербургского девелопера Андрея Кошкина и соучредителя проекта Sapiens Амраха Панахбейли на 1,2 тысяч квадратных метров на Херсонской улице в здании апарт-отеля Yard Residence. Кроме того, открылся «ГастроПарк» в торговом центре «ЭкоПарк» в Мурино.

До конца года в городе заработает еще пять пространств, из них три фуд-холла будут в составе торговых центров (в «Невском Центре», в «Парк Молл» и в Гостином дворе). Также готовятся к открытию гастроплощадки в составе общественного пространства «Социально-культурный кластер АТС» в бывшем здании Некрасовского телефонного узла и первый объект в составе жилого комплекса «Смольный проспект».

В Петербурге и ближайших пригородах уже работает 17 фуд-холлов. С мая 2023 года по май 2024-го, в фуд-холлах открыли 117 корнеров. И этот показатель почти вдвое превышает количество закрывшихся точек (за год прекратили работу 60 заведений). Всего в действующих фуд-холлах работают 413 площадок, из которых 375 уже арендуют, а 38 остаются вакантными.