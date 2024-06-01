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Новости

Мы знаем, где вы будете есть этим летом! Выпустили гид «Что где есть в Петербурге»

«Собака.ru» составила путеводитель по главным (лучшим!) ресторанам, пабам, террасам, фестивалям — и даже пляжам! — где вас будут кормить, поить и делать счастливыми. 92 дня лета в крудо, спешиалах и апелласьонах!

В сентябре стартует театральный сезон. В марте — модный. А в Петербурге с первыми террасами, в конце мая, открывается новый гастрономический, и это квест с премьерами и солдаутами! Шеф-повара запускают сеты из сезонных портулака и бархатцев. Рестораторы соревнуются в террасинге, бартендеры зовут на всероссийские коктейльные фестивали. «Собака.ru» собрала, где прокачать свое гастрономическое вау в каждый из 92 дней лета: обещают самое жаркое в истории! У кого разливают айскрим пейл эль и слэши на ледяной крошке? За какой сверхновой звездой из шеф-поваров следить белыми ночами? К кому ехать на похмельный лохикейто в пляжный глэмпинг? Как много вопросов — так много ответов в гиде «Что где есть в Петербурге».

Гид «Что где есть в Петербурге» можно взять (бесплатно!) в лучших ресторанах, винных бутиках, гастропространствах города.

Ищите свой путеводитель здесь:

Рестораны и бары

AGA

Alice Garden

Animals

Aster

Barca

BeefZavod

Bist

Blackchops

BoBo

Branch Garage

Butcher House

Cast

Crevette

Cruise By Kuznyahouse

Dolphin Wolf

EL Copitas

Faces

Fiddler's Green

FORNO BRAVO

Frantsuza Bistro

Fresas

Futurist

GIUSTO

Grecco

Harvest

Hitch

Il Lago dei Cigni

Inki

Inner

Italy на Б. Морской

Italy на Большом

Italy на Виленском

Italy на Московском

Jerome

Joli

Juan

Kazoku

Koi

La Biga

LAMB

Leth

MA

Mad

Marché

Marso Polo

Meal

Meat coin

Memo

Mercado Del Sol

Midl

Mina 

Mio Bistrot

MonChouchou

Mr.Bo

Muze Garden

Nola

Pame

Porto 19

Probka

Prostovino

R14

Recolte

Regions

Rene

Salone Pasta&Bar

Saro

Saviv

Sea Signora

Self Edge Japanese

Settlers

Sight

SimpleWine Bar

SMOKE BBQ

STROGANOFF BAR & GRILL

STROGANOFF STEAK HOUSE

Tagliatella

Tel Aviv

Terrasa

Utopist

Vakh

Veter

Villa Verde

Xander

ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS 

Авангард

Айо

Арка

Архитектор

Банщики

Витя

Гинза

Ель

Карусель

Колокольная горка

Мансарда

Мечтатели

Москва

На Вина!

Наша Dacha

Общественно-винное пространство На Вина!

Огниво

Перезагрузия

Пивная карта

Полторы комнаты

Рибай

Русская рюмочная №1

Рыба на даче

Сад

Сон

Сыроварня

Тепло

Траппист

Федя, дичь

Ферма Бенуа

Фюнамбюль

Хроники

Шеф Маруся и Ко

Шум

Винотеки

SimpleWine

Вязовая 8, ЖК Привилегия.
Московский 155.
Невский 137.
Средний пр. ВО 83, ЖК Новая История
Большой пр. ПС 45.

LadogaWine

Гаванская, 33
Владимирский, 3
Конногвардейский бульвар, 9
Московский пр-т, 163
Аутлет, Пулково. 
Комендантский, 59

Гастропространство

Vokzal 1853 (ищите в барах!)

Также гид (внимание – в оранжевой обложке!) бесплатно распространяется в книжном магазине «Подписные издания», букинистическом магазине Academia, в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлению  Москва – Санкт-Петербург и отелях:

CORINTHIA

LOTTE

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Grand Hotel Moika22

Grand Hotel Europe

Астория

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Теги:
Гастрономический гид по Петербургу 2024

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