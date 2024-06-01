Мы знаем, где вы будете есть этим летом! Выпустили гид «Что где есть в Петербурге»

В сентябре стартует театральный сезон. В марте — модный. А в Петербурге с первыми террасами, в конце мая, открывается новый гастрономический, и это квест с премьерами и солдаутами! Шеф-повара запускают сеты из сезонных портулака и бархатцев. Рестораторы соревнуются в террасинге, бартендеры зовут на всероссийские коктейльные фестивали. «Собака.ru» собрала, где прокачать свое гастрономическое вау в каждый из 92 дней лета: обещают самое жаркое в истории! У кого разливают айскрим пейл эль и слэши на ледяной крошке? За какой сверхновой звездой из шеф-поваров следить белыми ночами? К кому ехать на похмельный лохикейто в пляжный глэмпинг? Как много вопросов — так много ответов в гиде «Что где есть в Петербурге».