Мы знаем, где вы будете есть этим летом! Выпустили гид «Что где есть в Петербурге»

«Собака.ru» составила путеводитель по главным (лучшим!) ресторанам, пабам, террасам, фестивалям — и даже пляжам! — где вас будут кормить, поить и делать счастливыми. 92 дня лета в крудо, спешиалах и апелласьонах!
В сентябре стартует театральный сезон. В марте — модный. А в Петербурге с первыми террасами, в конце мая, открывается новый гастрономический, и это квест с премьерами и солдаутами! Шеф-повара запускают сеты из сезонных портулака и бархатцев. Рестораторы соревнуются в террасинге, бартендеры зовут на всероссийские коктейльные фестивали. «Собака.ru» собрала, где прокачать свое гастрономическое вау в каждый из 92 дней лета: обещают самое жаркое в истории! У кого разливают айскрим пейл эль и слэши на ледяной крошке? За какой сверхновой звездой из шеф-поваров следить белыми ночами? К кому ехать на похмельный лохикейто в пляжный глэмпинг? Как много вопросов — так много ответов в гиде «Что где есть в Петербурге».
Гид «Что где есть в Петербурге» можно взять (бесплатно!) в лучших ресторанах, винных бутиках, гастропространствах города.
Ищите свой путеводитель здесь:
Рестораны и бары
AGA
Alice Garden
Animals
Aster
Barca
BeefZavod
Bist
Blackchops
BoBo
Branch Garage
Butcher House
Cast
Crevette
Cruise By Kuznyahouse
Dolphin Wolf
EL Copitas
Faces
Fiddler's Green
FORNO BRAVO
Frantsuza Bistro
Fresas
Futurist
GIUSTO
Grecco
Harvest
Hitch
Il Lago dei Cigni
Inki
Inner
Italy на Б. Морской
Italy на Большом
Italy на Виленском
Italy на Московском
Jerome
Joli
Juan
Kazoku
Koi
La Biga
LAMB
Leth
MA
Mad
Marché
Marso Polo
Meal
Meat coin
Memo
Mercado Del Sol
Midl
Mina
Mio Bistrot
MonChouchou
Mr.Bo
Muze Garden
Nola
Pame
Porto 19
Probka
Prostovino
R14
Recolte
Regions
Rene
Salone Pasta&Bar
Saro
Saviv
Sea Signora
Self Edge Japanese
Settlers
Sight
SimpleWine Bar
SMOKE BBQ
STROGANOFF BAR & GRILL
STROGANOFF STEAK HOUSE
Tagliatella
Tel Aviv
Terrasa
Utopist
Vakh
Veter
Villa Verde
Xander
ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS
Авангард
Айо
Арка
Архитектор
Банщики
Витя
Гинза
Ель
Карусель
Колокольная горка
Мансарда
Мечтатели
Москва
На Вина!
Наша Dacha
Общественно-винное пространство На Вина!
Огниво
Перезагрузия
Пивная карта
Полторы комнаты
Рибай
Русская рюмочная №1
Рыба на даче
Сад
Сон
Сыроварня
Тепло
Траппист
Федя, дичь
Ферма Бенуа
Фюнамбюль
Хроники
Шеф Маруся и Ко
Шум
Винотеки
SimpleWine
Вязовая 8, ЖК Привилегия.
Московский 155.
Невский 137.
Средний пр. ВО 83, ЖК Новая История
Большой пр. ПС 45.
LadogaWine
Гаванская, 33
Владимирский, 3
Конногвардейский бульвар, 9
Московский пр-т, 163
Аутлет, Пулково.
Комендантский, 59
Гастропространство
Vokzal 1853 (ищите в барах!)
Также гид (внимание – в оранжевой обложке!) бесплатно распространяется в книжном магазине «Подписные издания», букинистическом магазине Academia, в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлению Москва – Санкт-Петербург и отелях:
CORINTHIA
LOTTE
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
Grand Hotel Moika22
Grand Hotel Europe
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