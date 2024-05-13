Ужин от посла перуанской кухни Рашида Рахманова пройдет в ресторане Gril'

Будет пять курсов блюд в сопровождении вин и аутентичной шоу-программы от артиста Andino. А начнется все с чичи — самобытного коктейля из растений, история которого тянется с давних времен Империи инков. В меню: патаконес (платано, вяленое мясо сесина, чоризо), такитос с авокадо, крабом и ахи Амарилло, темаки никкей из угря с трюфелем, батат с бычьими хвостами, осьминог и три вида рыб с соусом тайгер милк. На десерт — кокосовый флан с сыром, перуанским шоколадом и соусом Амазонико.

24 мая, сбор гостей в 18:30. Начало в 19-00

Петербургское ш., 62 к. 1