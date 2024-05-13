Ужин от посла перуанской кухни Рашида Рахманова пройдет в ресторане Gril'

24 мая в ресторане Gril' отеля Hilton ExpoForum пройдет гастрономический ужин «Сокровища Перу» от Рашида Рахманова, обладателя звания «Лучший посол перуанской кухни в мире» по версии Министерства туризма Перу, а также наград «Золотая Перуанская Ложка» и International del Chef.
Будет пять курсов блюд в сопровождении вин и аутентичной шоу-программы от артиста Andino. А начнется все с чичи — самобытного коктейля из растений, история которого тянется с давних времен Империи инков. В меню: патаконес (платано, вяленое мясо сесина, чоризо), такитос с авокадо, крабом и ахи Амарилло, темаки никкей из угря с трюфелем, батат с бычьими хвостами, осьминог и три вида рыб с соусом тайгер милк. На десерт — кокосовый флан с сыром, перуанским шоколадом и соусом Амазонико.
24 мая, сбор гостей в 18:30. Начало в 19-00
Петербургское ш., 62 к. 1
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