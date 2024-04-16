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В Петербурге стартовал сезон летних веранд возле ресторанов и кафе

В этом году их станет на 25% больше. К примеру, в прошлом сезоне было около 1200 заведений с летними террасами.

Shutterstock.com (Bayhu19)

«В прошлом году было запущено около 1200 ресторанов с верандами или террасами и порядка 800 заведений с выносными столиками. В предстоящем летнем сезоне мы ожидаем увеличение общего количества террас на 25 процентов», — рассказала руководитель агентства ресторанного консалтинга RestA Ксения Кевля для «Российской газеты».

По подсчетам сервиса 2ГИС, с 2019 года количество летних веранд и столиков у кафе и ресторанов увеличилось на 36%. В Москве по сравнению с «допандемийным» годом количество таких заведений выросло всего на 28%.

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