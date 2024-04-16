В Петербурге стартовал сезон летних веранд возле ресторанов и кафе

«В прошлом году было запущено около 1200 ресторанов с верандами или террасами и порядка 800 заведений с выносными столиками. В предстоящем летнем сезоне мы ожидаем увеличение общего количества террас на 25 процентов», — рассказала руководитель агентства ресторанного консалтинга RestA Ксения Кевля для «Российской газеты».

По подсчетам сервиса 2ГИС, с 2019 года количество летних веранд и столиков у кафе и ресторанов увеличилось на 36%. В Москве по сравнению с «допандемийным» годом количество таких заведений выросло всего на 28%.