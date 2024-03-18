Закрывается кафе Zoom, проработавшее 20 лет на Гороховой улице

«B январе 2004 года, в самом центре Петербурга, на Гороховой, 22, открылось небольшое кафе, каких не было прежде — с абсолютно новой энергетикой, множеством книг, умопомрачительным шеф-салатом и самым вкусным на свете домашним тортом. Очень скоро для многих оно стало своим домом, тихой гаванью, местом размышлений, общения и взгляда на самих себя. Кто-то ходил сюда еще студентом, а потом со своими детьми, кто-то каждый день, а кто-то заглядывал раз в год по случаю...

24 марта 2024, на том же месте, 20 лет спустя, волшебная история Zoom'a остановится. Друзья, это была настоящая эпоха! Мы благодарны каждому из вас за годы дружбы, открытки со всех концов света, улыбки, смех, слезы, всегда любовь и поддержку. Бесконечно это ценим и ждём в гости: всю неделю мы с вами в обычном режиме. Обязательно приходите обнять старого друга. Как знать, может быть, когда-нибудь любимый Zoom снова заживет, а пока... до свидания.», — пишет команда в социальных сетях.