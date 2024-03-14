X5 Group объявила о создании корпоративного фонда «Выручаем», который объединит все благотворительные и социальные инициативы компании

Х5 занимается адресной продовольственной помощью с 2015 года в рамках проекта «Корзина доброты». За это время более 1,152 млн нуждающихся людей получили 2 467 тонн продуктов и непродовольственных товаров. Кроме того, X5 стала первым ритейлером, запустившим в России технологии фудрайв и фудшеринг, последняя из которых охватывает Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Рязань, Ижевск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж и Томск.

Создание собственного фонда поможет увеличить объем помощи и числа людей, которые смогут получать эту помощь в рамках основных благотворительных и социальных программ X5 Group. Фонд будет привлекать новых партнеров и усиливать сотрудничество с местными некоммерческими организациями на базе инфраструктуры и цифровых сервисов X5 по всей стране. Фонд будет помогать НКО в реализации своих инициатив и в решении актуальных задач. Основой этого направления станут уже существующие проекты, такие как «Центры местных сообществ» (ЦМС, социальные инициативы для жителей районов на базе местной «Пятерочки»), «Островок безопасности» с Лизой Алерт, программы по созданию доступной среды и развитию инклюзии, профилактике социального сиротства, оказание помощи животным, различные эко-инициативы, а также поддержка фермерства и локальных производителей. Фонд также будет развивать комплексные программы добровольчества, направленные на поддержку и развитие волонтерской активности как среди сотрудников X5, так и среди местного населения.

Екатерина Лобачева, президент Х5 Group: «Мы основали благотворительный фонд «Выручаем», чтобы профессионально и эффективно помогать максимальному числу людей. Наша миссия заключается в построении системы взаимовыручки и помощи в сложных ситуациях в масштабах всей страны. Мы хотим объединить на одной платформе миллионы наших покупателей, сотни тысяч неравнодушных сотрудников, тысячи поставщиков и партнеров. Используя опыт, масштаб и технологии X5 Group мы стремимся создать доступную инфраструктуру взаимопомощи, чтобы каждый день выручать тех, кому это необходимо».