Сет из мозговых костей и мини-чебуреки с гребешком: где встречать гастрономическую весну в Петербурге

Весна! «Собака.ru» собрала первый букет гастрономических подснежников: новые шефские лица и файндайнинг памятника конструктивизма.
Ньюкамеры: шефы Николай Рязанцев и Андрей Костарев
Кухней нового модного камерного Óckam Bistro't в доходном доме Вилькина руководит тандем профи — Николай Рязанцев, которого мы помним по проектам «Ателье Tapas & Bar», Juan и Duo, а также Андрей Костарев, совладелец бистро «Азиаты» во дворе «Ленполиграфмаша». В бистро на Казанской они работают с гастрономическими традициями северного и центрального регионов России, да так, что хочется незамедлительно вернуться постигать не опробованное. Из стопроцентных хитов — эчпочмак с кроликом, фундуком и соусом из печеных перцев и томатов и мини-чебуреки с гребешком, луком шнитт и соусом биск.
Казанская ул., 22
Новое место: MIDL
Наши барные падре из команды Imbibe Crew (Faro, Imbibe и Harvey на Бали) взяли в оборот французский бар Sante от кондитерских Ôpetit на Петроградке и превратили его в Midl — двухэтажное пространство про смешение рок-н-ролла и коктейлей, посвященных попхитам 1980-90-х и нулевых. Пока коктейльмейстер Лионел Рабеаривелу готовит для вас (и немного пританцовывает!) Livin’ La Vida Loca — твист на грязный мартини на основе хереса, джина на кокосовом масле и рассола из ананаса — на кухне сервируются говяжья щека с тыквенным кремом и гелем из красных яблок и ливанская мухаммара от шеф-повара Александра Галузы (Commons). Скоро введут похмельные бранчи, и вообще заживем!
Ординарная ул., 4
Премьера: Eggsellent
На перекрестке набережной Мойки и Крюкова канала, в трех минутах от Мариинского театра высадился московский (и какой красивый) десант! Основательницы сверхуспешного проекта Eggsellent Светлана Михалева и Полина Юрова открыли в Коломне свое первое полноценное кафе в Петербурге: раньше за их яйцами нам приходилось ездить в корнер на Василеостровский рынок. Теперь к трюфельному бенедикту и «деревенскому кайфу» (так называется блюдо с глазуньей в картофельной вафле с сезонными грибами, криспи луком и укропом) добавится блестящее игристое, коктейли и десерты.
наб. реки Мойки, 102
Файндайнинг и морепродукты: BARCA
Культурное пространство на Левашовском хлебозаводе, недавно открывшемся после реконструкции памятнике конструктивизма, обзавелось гастрономическим резидентом. Высокую кухню в ресторане Barca поставил шеф-повар Рустам Тангиров, который сконцентрировался на первоклассных морепродуктах и редких сортах рыбы. Из Шри-Ланки и с Маврикия достают тюрбо и снеппера. С Сахалина — свежих устриц и гребешка. Из Заполярья — живого морского ежа и краба. А с ближайших холодным ветрам Петербурга берегов Ладожского озера доставляют судака, сига, щуку и окуня.
Барочная ул., 4А
Маст-хэв месяца: сет из мозговых костей Blackchops
Шеф-повар Илья Бурнасов на сверхскоростях меняет тактику своей гастрономической игры. Только он вышел из проектов Naia и Figata, тут же встал у руля мясного ресторана и паба от команды Dreamteam. В Blackchops он дебютирует сразу с бестселлера — это сет из мозговых костей (то есть части скелета животных, содержащих мозговое вещество с очень нежной текстурой!). Кости обжариваются на растительном масле, затем запекаются в хоспере и начиняются лангустинами, карамелизированным луком и грин сальсой.
наб. реки Фонтанки 5/2
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