Сет из мозговых костей и мини-чебуреки с гребешком: где встречать гастрономическую весну в Петербурге

Новое место: MIDL

Наши барные падре из команды Imbibe Crew (Faro, Imbibe и Harvey на Бали) взяли в оборот французский бар Sante от кондитерских Ôpetit на Петроградке и превратили его в Midl — двухэтажное пространство про смешение рок-н-ролла и коктейлей, посвященных попхитам 1980-90-х и нулевых. Пока коктейльмейстер Лионел Рабеаривелу готовит для вас (и немного пританцовывает!) Livin’ La Vida Loca — твист на грязный мартини на основе хереса, джина на кокосовом масле и рассола из ананаса — на кухне сервируются говяжья щека с тыквенным кремом и гелем из красных яблок и ливанская мухаммара от шеф-повара Александра Галузы (Commons). Скоро введут похмельные бранчи, и вообще заживем!

Ординарная ул., 4