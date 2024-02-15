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«ВВВ Ленинград»: гастрольный ужин 7 петербургских шефов в Москве

Ужин по мотивам легендарных гастрохитов Петербурга пройдет в московском ресторане Savva. Его шеф Андрей Шмаков собирает своих знаменитых друзей из Северной столицы. В 16 рук они приготовят блюда, вдохновленные ретро-эстетикой города на Неве и детскими воспоминаниями. 27 февраля: 8 шефов на одной кухне, 8 авторских подач и 8 личных историй. 

Пресс-служба ресторана Savva

В ресторане SAVVA в исторической гостинице «Метрополь» соберется звездная компания: Артем и Алексей Гребенщиковы (Bourgeois Bohemians), Иван Фролухин (Frantsuza Bistrot, Harvest), Дмитрий Богачев (Mr. Bo), Антон Исаков (La biga pizza & pasta), Алексей Алексеев (Futurist, Inner), Валерия Скуратова (ЕМ) и сам хозяин вечера - Андрей Шмаков. Каждый из шефов не только приготовит особое блюдо, но и расскажет историю его создания со сцены  ресторана. 

Андрей Шмаков, шеф ресторана Savva и автор идеи гастрольного ужина «ВВВ Ленинград»
Пресс-служба ресторана Savva

Андрей Шмаков, шеф ресторана Savva и автор идеи гастрольного ужина «ВВВ Ленинград»

Что ждет гостей ужина?

  • Для начала Валерия Скуратова предложит попробовать «Яйцо под майонезом». Только в роли майонеза выступит крем из шпрот с чили и маринованной бамией, а перепелиное яйцо будет подано в «гнезде» из ржаных сухариков.
  • Алексей Алексеев угостит севиче из корюшки. Гастрономический символа Петербурга будет заправлен соусом из трав и перца халапеньо, зеленым чили-маслом и дополнен сушеными узбекскими томатами и малосольным огурчиком.
  • Артём Гребенщиков представит свое видение «Ленинградского салата», в который он добавил вяленую утиную грудку и куриное филе, белые грибы и ваниль.
  • Дмитрий Богачев познакомит гостей с еще одним петербургским специалитетом - ивангородской миногой из Финского залива, подав ее в виде киша с голландезом и трюфелем. 
  • Антон Исаков вспомнит любимое лакомство, которым бабушка угощала его в детстве -  кисель с мороженым «Моркис». Но вместо мороженого Антон сделает крем из козьего сыра, а кисель дополнит свежими ягодами и пряностями.
  • За горячее отвечает Иван Фролухин, он представит стейк из фуа-гра на гриле с глазированной тыквой (любимый овощ Ивана) и чипсами из кейла. 
  • Андрей Шмаков - поклонник традиционного «Ленинградского рассольника», который он ел в детстве (да, Шмаков родом из Питера). Правда, нынешний рассольник побогаче: говядина конфи, утиные сердечки, жареная печень и «орзотто» с цукатами из соленых огурцов на гарнир.
  • Сладкий финал от Алексея Гребенщикова - его воспоминания о «Ленинградском торте», который покупала ему мама в кондитерской «Север». Версия Алексея - песочные коржи с шоколадным кремом, джемом и трюфельной карамелью с фундуком и грушей.
Пресс-служба ресторана Savva

Часть средств от продажи билетов на ужин будет перечислена в Фонд благотворительного проекта «Рататуй», цель которого - научить готовить детей-сирот и детей родителей-инвалидов. «Рататуй» уже провел более 600 мероприятий в Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Воронеже, Иркутске, Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени.

Фото: Пресс-служба ресторана Savva

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