«ВВВ Ленинград»: гастрольный ужин 7 петербургских шефов в Москве

В ресторане SAVVA в исторической гостинице «Метрополь» соберется звездная компания: Артем и Алексей Гребенщиковы (Bourgeois Bohemians), Иван Фролухин (Frantsuza Bistrot, Harvest), Дмитрий Богачев (Mr. Bo), Антон Исаков (La biga pizza & pasta), Алексей Алексеев (Futurist, Inner), Валерия Скуратова (ЕМ) и сам хозяин вечера - Андрей Шмаков. Каждый из шефов не только приготовит особое блюдо, но и расскажет историю его создания со сцены ресторана.