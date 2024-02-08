Ресторан Jerome отметит 8-летие гигантским тартаром, редкими винами и тортом-пармезаном

В праздничном меню — карпаччо из аргентинских креветок, порция римского тартара на двоих, домашние орекьетте с кантабрийскими анчоусами и брокколи, лимонный тарт. Каждый член команды подготовил свою подборку любимых вин: и зект от мастеров своего дела — хозяйства Барт из Германии, и вулканические образцы, и ароматный итальянский совиньон (получилось просто perfetto!). Еще будут музыканты и большой торт в виде огромной головки пармезана.

Спецблюда будут готовить до 18 февраля.

Большая морская ул., 25