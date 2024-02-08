Ресторан Jerome отметит 8-летие гигантским тартаром, редкими винами и тортом-пармезаном

14 февраля, в День всех влюбленных, итальянский ресторан Jerome отметит 8 лет. Power couple Катя Яценко и Андрей Мусихин (неоднократная победительница премии «Что где есть в Петербурге» в категории «Лучший сомелье» и гуру гостеприимства!) рассказали «Cобака.ru», к чему готовиться.
В праздничном меню — карпаччо из аргентинских креветок, порция римского тартара на двоих, домашние орекьетте с кантабрийскими анчоусами и брокколи, лимонный тарт. Каждый член команды подготовил свою подборку любимых вин: и зект от мастеров своего дела — хозяйства Барт из Германии, и вулканические образцы, и ароматный итальянский совиньон (получилось просто perfetto!). Еще будут музыканты и большой торт в виде огромной головки пармезана.
Спецблюда будут готовить до 18 февраля.
Большая морская ул., 25
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