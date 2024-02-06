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«Собака.ru» запустила новый телеграм-канал «Лучшие шефы России. Рецепты» и рецептурный раздел на сайте

Читаем, вдохновляемся и готовим по рецептам знаменитых шеф-поваров. Да! На нашем сайте теперь есть раздел «Рецепты", а в Телеграме — новый канал «Лучшие шефы России». 

Галантин от Александра Богданова, Санкт-Петербург
Собака.ru

Галантин от Александра Богданова, Санкт-Петербург

Куриная грудка с кумкватом от Максима Любимова, Ростов-на-Дону
Собака.ru

Куриная грудка с кумкватом от Максима Любимова, Ростов-на-Дону

Перепелки от Владимира Мухина, Москва
Собака.ru

Перепелки от Владимира Мухина, Москва

Тарт с малиной от Ивана Фролухина, Санкт-Петербург
Собака.ru

Тарт с малиной от Ивана Фролухина, Санкт-Петербург

Ура! На нашем сайте теперь есть рецепты. Да какие! Лучшие шефы страны присылают нам идеи своих фирменных блюд от закусок и салатов до конфет и тортов. Все рецепты написаны так, чтобы любой человек смог приготовить понравившееся блюдо у себя дома. А полезные лайфхаки от шефов помогут сделать это лучшим образом. 

Мы будем регулярно пополнять нашу рецептурную базу самыми актуальными рецептами сезонных блюд,  делать тематические подборки к Масленице, Пасхе и Новому году, собирать идеи для завтрака, гриля, пикника.   

Рецепты можно найти в разделе «Что где есть» или на главной странице нашего сайта.

Дмитрий Блинов, основатель Duo Band, Санкт-Петербург
Пресс-служба Duo Band

Дмитрий Блинов, основатель Duo Band, Санкт-Петербург

Андрей Матюха, ресторатор, шеф ресторанов «УглиУгли», The Печь, Краснодар
Архив Андрея Матюхи

Андрей Матюха, ресторатор, шеф ресторанов «УглиУгли», The Печь, Краснодар

Владимир Чистяков, ресторатор, бренд-шеф ресторана Grace bistro, Москва
Архив автора

Владимир Чистяков, ресторатор, бренд-шеф ресторана Grace bistro, Москва

Егор Анисимов, бренд-шеф ресторана Zuma, Владивосток
Архив автора

Егор Анисимов, бренд-шеф ресторана Zuma, Владивосток

А еще мы запустили телеграм-канал «Лучшие шефы России. Рецепты», главными героями которого выступают самые креативные кулинарные мастера со всех уголков страны: Дмитрий Блинов и Владимир Мухин, Иван Фролухин и Егор Анисимов, Александр Кучеров и Роман Киселев, Максим Любимов и Андрей Шмаков, Игорь Шиянов и Андрей Грязев, Андрей Матюха и Алексей Алексеев, Станислав Песоцкий и Сергей Мирошников, Александр Богданов и Маргарита Арзамасова. Помимо признанных мэтров российской гастрономической сцены мы будем знакомить вас и с молодыми талантливыми поварами. А кроме рецептов шефы обещают поделиться авторскими секретами по приготовлению популярных блюд и интересными историями о себе. Подписывайтесь и готовьте, как профи.  

 

 

Фото: Собака.ru

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