«Собака.ru» запустила новый телеграм-канал «Лучшие шефы России. Рецепты» и рецептурный раздел на сайте

Читаем, вдохновляемся и готовим по рецептам знаменитых шеф-поваров. Да! На нашем сайте теперь есть раздел «Рецепты", а в Телеграме — новый канал «Лучшие шефы России».
Ура! На нашем сайте теперь есть рецепты. Да какие! Лучшие шефы страны присылают нам идеи своих фирменных блюд от закусок и салатов до конфет и тортов. Все рецепты написаны так, чтобы любой человек смог приготовить понравившееся блюдо у себя дома. А полезные лайфхаки от шефов помогут сделать это лучшим образом.
Мы будем регулярно пополнять нашу рецептурную базу самыми актуальными рецептами сезонных блюд, делать тематические подборки к Масленице, Пасхе и Новому году, собирать идеи для завтрака, гриля, пикника.
Рецепты можно найти в разделе «Что где есть» или на главной странице нашего сайта.
А еще мы запустили телеграм-канал «Лучшие шефы России. Рецепты», главными героями которого выступают самые креативные кулинарные мастера со всех уголков страны: Дмитрий Блинов и Владимир Мухин, Иван Фролухин и Егор Анисимов, Александр Кучеров и Роман Киселев, Максим Любимов и Андрей Шмаков, Игорь Шиянов и Андрей Грязев, Андрей Матюха и Алексей Алексеев, Станислав Песоцкий и Сергей Мирошников, Александр Богданов и Маргарита Арзамасова. Помимо признанных мэтров российской гастрономической сцены мы будем знакомить вас и с молодыми талантливыми поварами. А кроме рецептов шефы обещают поделиться авторскими секретами по приготовлению популярных блюд и интересными историями о себе. Подписывайтесь и готовьте, как профи.
Фото: Собака.ru
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