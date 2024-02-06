«Собака.ru» запустила новый телеграм-канал «Лучшие шефы России. Рецепты» и рецептурный раздел на сайте

Ура! На нашем сайте теперь есть рецепты. Да какие! Лучшие шефы страны присылают нам идеи своих фирменных блюд от закусок и салатов до конфет и тортов. Все рецепты написаны так, чтобы любой человек смог приготовить понравившееся блюдо у себя дома. А полезные лайфхаки от шефов помогут сделать это лучшим образом.

Мы будем регулярно пополнять нашу рецептурную базу самыми актуальными рецептами сезонных блюд, делать тематические подборки к Масленице, Пасхе и Новому году, собирать идеи для завтрака, гриля, пикника.

Рецепты можно найти в разделе «Что где есть» или на главной странице нашего сайта.