Собака.ru выпустила новый гид - "Лучшие российские вина и гастрономические дуэты"

Мы живем в замечательное время, когда можно по праву гордиться нашими винами и людьми, которые их создают. Сегодня так приятно получить в подарок расписанную вручную бутылку от Константина Дзитоева или медово-фруктовый нефильтрованный петнат от Павла Швеца. На дегустациях вслепую российское игристое «по классике» порой путают с шампанью, красностоп золотовский на этикетке — маячок, что вино нужно немедленно брать, а коллекция вин «Шары Колдуна» с хулиганскими этикетками — источник многочисленных мемов в интернете. Вино теперь делают в неожиданных местах — Самаре, Воронеже, Волгограде, Дербенте и даже в Подмосковье. Люди бросают работу в банках и медицине, турбизнесе и сфере высоких технологий и уходят с головой в процесс рождения и производства вина. Но самое главное — качественные российские вина перестали быть предметом роскоши. Время открывать наши шедевры.

Чтобы помочь вам сориентироваться в море российского вина, мы обратились к людям, которые "плавают" в нем давно и с удовольствием. Ведущие винные эксперты страны составили золотую коллекцию отечественных вин (не только классических игристых и тихих, но и оригинальных оранжей, смелой "натуралки" и модных глу-глу), а заодно посоветовали, с какими блюдами и продуктами их лучше сочетать (спойлер - чипсы с морской солью - идеальная пара к игристому!).

Идеями креативных пейрингов поделились шефы-сомелье Полина Новичкова (Fresa's Group) и Валерий Цирдава (Bourgeois Bohemians), Евгения Назимова (Maya) и Светлана Ломсадзе (Twins Garden), Арсений Маеренков (EM) и Анна Морозова (Italy & Co), Светлана Добрынина (Selfie) и Павел Кравченко (Crand Cru), Екатерина Яценко (Jerome) и Геннадий Пузанов ("Кофемания"), Алексей Заверткин ("Белуга") и Антон Малышев (1870 Abrau Durso Wine & Food), Алексей Ковальский (Touche и Champ bistro) и Артем Гончаров (Cast).

О женщинах и вине мы поговорили с главным виноделом "Имение Сикоры" Екатериной Юдиной, о вине по науке - с основателем винодельни "Шумринка" Александром Кислицыным, об упертых российских "натуралистах" - с евангелистом натуральных вин Владимиром Басовым.

Путешественникам со смыслом мы советуем заехать в 5 крутых виноделен в топовых винодельческих регионах страны (выбор президента Ассоциации сомелье и экспертов России Артура Саркисяна), городским романтикам даем адреса 10 интересных винных баров Москвы и Санкт-Петербурга, любителей экспериментов знакомим с новыми правилами эногастрономии.

А еще выбираем вино для подарка, погружаемся в мир российских автохтонов и открываем новые звезды винного авангарда.