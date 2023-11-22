Ресторан транзитного трудоустройства «Хобо» (бывший «Вход с улицы») от «Ночлежки» закрывается

В «Ночлежке» отмечают, что главной причиной закрытия ресторана — желание расходовать средства и развивать проекты, в том числе проект транзитного трудоустройства, более эффективно.

«Мы запустили «Вход с улицы» в марте 2022 года в рамках проекта транзитного трудоустройства: здесь стажировались и работали клиенты Ночлежки, получая новые специальности — поваров, официантов, бартендеров, хостесс. Этот проект стартовал еще в 2018 году при поддержке сети Hilton, которая оплачивала профессиональное обучение и лучшим из стажеров предоставляла рабочие места в своем ресторане. Опыт оказался удачным, и мы решили пойти дальше: открыть собственное заведение, где могли бы учиться и работать больше людей», — рассказали в организации, которая помогает бездомным людям.

За полтора года во «Входе с улицы» (с лета 2023 года — «Хобо») прошли стажировки и поработали 15 человек. Часть клиентов «Ночлежки» смогли устроиться в заведения общепита, часть нашли себя в других специальностях, получив опыт работы в профессиональной команде.

«Ресторан закрывается, но проект транзитного трудоустройства продолжит работу: профессиональная ориентация, помощь в поиске работы — неотъемлемая часть социальной реабилитации. В ближайшее время мы расскажем о том, как он будет развиваться дальше», — добавили в «Ночлежке».

До 10 декабря «Хобо» будет работать в обычном режиме. А еще параллельно в заведении проходит выставка «Сила незначительного» фотографа Алексея Крупника, волонтера Ночного автобуса и режиссера агентства Stereotactic. В основе экспозиции – 25 фотографий, рассказывающих о волонтерах Ночного автобуса и ежедневной работе проекта.