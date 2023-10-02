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Крупный застройщик откроет новый фуд-холл в Выборгском районе

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В торговом центре «Парк молл» на проспекте Просвещения, 43 появится гастропространство фуд-холл Eat Market. Планируется, что фуд-холл заработает в 2024 году.

Salvador Maniquiz / Shutterstock.com

На площади 2,6 тысяч квадратным метров разместят 28 различных ресторанных концепций со средним чеком 400-600 рублей. Инвестором проекта будет «Л1» Павла Андреева. Компания строит рядом с торговым центром жилой комплекс «Байрон», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей строительной компании.

«Парк молл» — часть жилого комплекса «Лондон парк», который компания «Л1» начала строить в 2006 году. Первые два корпуса ЖК сдали только в 2017 году. Сроки ввода торгового центра тоже переносили, сначала его собирались ввести в 2020 году, но затем перенесли открытие на 2023 год.

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